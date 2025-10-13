ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１３日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「“高市総理”どうなる？公明連立離脱 各党駆け引き３つのパターン」が３位になったことを伝えた。

このニュースは公明党が１０日に自民党との連立離脱を発表したことを受け、首班指名を展望したもの。

スタジオでは「３つのパターン」として「公明離脱で混とん 総理イス誰に？」とボードで紹介し「高市総理誕生」「玉木“総理”？」「石破総理続投」と掲げた。

これに総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「公明が離れたことによりまして維新、国民、立民、の数を合わせると、こちら側で政権を取れるという目まで出てきたということになります」と伝え「高市（早苗）さんは自民党の新総裁に選ばれましたけれども、これでもしかすると他の候補が首班指名を受ける可能性まで出てきた」とし「さらに自民党が時間を稼ぐために一旦、石破（茂）総理の続投を決めてその間に態勢を立て直すんじゃないかというそういうストーリーの読みまで出てきた」と伝えていた。