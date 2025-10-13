１０月１３日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１１頭立て）は、５番人気のジャスティンビスタ（牡、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が勝利した。勝ち時計は１分４７秒７（良）。

スタート直後にふらついて出ムチが入ったが、すぐに軌道修正。道中は２番手で流れに乗った。直線で逃げるシャリキモン（松若風馬騎手、５着）を早々にかわして先頭に立ち、タイムレスフレアー（岩田望来騎手、２着）が馬体を併せてくるとグッとひと伸び。勝負根性を発揮して力強く抜け出し、１馬身差で快勝した。

北村友一騎手は「返し馬の時点でまだ、良くなる余地がだいぶあるなという雰囲気でした。レースに行くとしっかり走りきってくれて、今の状態で勝てたことは良かったと思います。使って上積みはあると思います」と振り返った。

吉岡調教師は「調教では粗削りなところがありましたが、競馬は非常に優等生。体に余裕があるなかでこれだけ走れるということは、基本的な能力が高いですね。スタートも速かったし、ジョッキーの指示に従っていた。距離の融通も利きそうという話ですし、将来が楽しみです」と高く評価した。今後は未定。