歌手で俳優の手越祐也（３７）が１２日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。独立後の自身の変化について語った。

２０２０年に旧ジャニーズ事務所（現ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ）から独立した手越。自身を「情に流されるタイプ」と分析した。

「やめた直後っていろいろな話が来るんですよ。これやろう、あれやろう、これを出そうとか」と独立直後を回顧。そして「その熱い思いを目の前で言われるとノーと言えないタイプなんです」と語った。

そして「その中で僕も失敗しちゃったことがある」という。「これはやめておいた方がいいんじゃない、とかいうものをプロダクションとかがコントロールしてくれる。あー、やっぱりありがたいことしてくれていたんだなと感じました」とかつて所属した事務所への感謝を口にした。

現在は「トップの僕が何かやらかしたら、全員を食べさせられなくなる。となった時に一気に生活が変わりました。マジで環境変わると人って性格変わります」ときっぱり。さらに「昔は『関係ないっしょー。別に悪いことしていないし、犯罪犯していないし何が悪いの？』という感じだった。今はマイナスになることはしたくないんです」と心境を告白していた。