チーム公式インスタグラム更新

米大リーグのドジャースは、13日（日本時間14日）に開幕するナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズと対戦する。チームの公式インスタグラムは日本時間13日、敵地ミルウォーキーに出発する選手の写真を投稿。山本由伸投手の変化に、ファンからは様々な声が上がった。

大きなバッグを左肩からかけた大谷翔平投手がいる。ペットボトルを手に、佐々木朗希投手は笑みを浮かべている。ドジャース公式インスタグラムが、飛行機に乗り込む選手の写真を公開。ファンの注目を集めたのは山本だった。

サングラスをかけ、笑顔で左手を上げる山本。これまで明るい茶髪だったが、この日は黒に近い色に変化していた。SNSには様々な声が寄せられた。

「由伸WBCぐらいからずっと明るい茶髪だったから見慣れないけどめっちゃ似合ってるしかっこいい」

「由伸の髪が黒になってる！！」

「由伸はどんな髪色でも似合うね」

「由伸さん、いってらっしゃい 髪切って黒くしたのね」

「髪爽やかで色も良き」

「やばい由伸くんの髪色が暗色になってる、！！ 黒？茶？みたいな、やばい大人すぎる」

「由伸髪色落ち着いたね！」

「由伸さん、髪色ステキです」

ブルワーズは今季6戦全敗の天敵。シリーズ突破のためには、イメチェンした山本の快投が欠かせない。



（THE ANSWER編集部）