¡ÖÄí¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤ë¤è¡×¡ÖÀäÂÐ¿©¤Ù¤Á¤ã¥À¥á¡ª¡×ÎÁÍý½é¿´¼Ô¤ÎÌÅ¤¬»Øº¹¤·¤¿¡Ø´í¸±¤ÊÍÕ¡Ù¤Ë¡¢ÇØ¶Ú¤¬Åà¤Ã¤¿
º£²ó¤ÏÍ§¿ÍA¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
·ëº§¤òµ¡¤ËÀì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿A¤ÎÌÅ¤Ï¡¢ÎÁÍý¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿A¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ªÀá²ð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ¤¤ò¸¯¤¤¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤é¼ª¤Ë¤¹¤ë±½ÏÃ¤Ë¿´ÇÛ¤ÏÊç¤ë¤Ð¤«¤ê¡Ä¡Ä¡£¤Ä¤¤¤ËA¤Ï¡¢ÌÅ¤Î²È¤Ç°ì½ï¤ËÍ¼¿©¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎÁÍý½é¿´¼Ô¤ÎÌÅ
»×¤ï¤ºÇØ¶Ú¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥Ò¥ä¥ê¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
Í¾·×¤Ê¸ý½Ð¤·¤ò¤·¤Æ·ù¤¬¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¨¡¨¡¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿A¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¿¤ä·ò¹¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÊÌ¡£
¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢Âç¿Í¤ÎÌò³ä¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå½÷À¡¦¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯8·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤Õ¤¡¤¸
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Kiko.G
²Ç¸ÈÌäÂê¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ë¥é¥¤¥¿ー³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼ÒÂðÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥Þ¥ÞÍ§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¤Ë¡£¼«¤é¤¬Î¥º§¤äÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÌ®¤äÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼èºà¤·¡¢µ»ö¤È¤·¤Æ¼¹É®¡£note¤Ç¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÂÎ¸³µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯¿®Ãæ¡£