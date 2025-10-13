¹á¹ÁÁ°¾ì¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£³¡¥£µ¡ó°Â¤Ç£¶ÆüÂ³Íî¡¢¾å³¤Áí¹ç¤Ï£±¡¥£³¡ó²¼Íî
¡¡½µÌÀ¤±£±£³ÆüÁ°¾ì¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¸ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£¹£±£¶¡¥£³£²¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£³¡¥£´£¹¡ó¡Ë°Â¤Î£²£µ£³£·£´¡¥£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£¶ÆüÂ³Íî¤·¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤â£³£²£µ¡¥£·£´¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£³¡¥£´£¸¡ó¡Ë°Â¤Î£¹£°£³£²¡¥£µ£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÂ³Íî¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£²£¸£±£¸²¯£²£±£²£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê£±£°ÆüÁ°¾ì¤Ï£±£¸£°£³²¯£²£¶£´£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Åê»ñ²È¤Î¥ê¥¹¥¯²óÈò¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ëÎ®¤ì¡£ÊÆÃæÂÐÎ©¤Î·ã²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£°Æü¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò¸·³Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¿È¯¤·¡¢£±£±·î£±Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤ÎÍ¢½ÐÉÊ¤Ë£±£°£°¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¡¢Á´¤Æ¤Î½ÅÍ×¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ËÂÐÃæÍ¢½Ðµ¬À©¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Ï£±£²Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤Ë£±£°£°¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢É¬¤ºÁê±þ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£·îËö¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë£Á£Ð£Å£Ã¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¤Ë¤¢¤ï¤»Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¡Ö¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿£¹·î¤ÎÃæ¹ñËÇ°×Åý·×¤Ï¡¢Í¢½ÐÆþ¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¥´¶¤¹¤ëÇã¤¤¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø¿ô¤Ï½ù¡¹¤Ë²¼¤²Éý¤ò¹¤²¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¡¢¤Û¤ÜÁ´ÌÌ°Â¡Ê¹½À®£¸£¸¤Î¤¦¤Á£¸£¶²¼Íî¡Ë¡£Ãæ¤Ç¤â°åÌôÉÊ³«È¯¼õÂ÷µ¡´Ø¡Ê£Ã£Ò£Ï¡Ë¤Ê¤ÉÁÏÌô»Ù±ç´ØÏ¢¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÌôÌÀÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê£²£²£¶£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£±¡ó°Â¡¢Ìµ¼âÌôÌÀ¹¯ÆÁ¿·Ìô³«È¯¡Ê£²£³£µ£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£³¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£ÊÆ¾å±¡¤ÏÀè½µ¡¢Ãæ¹ñ¤Î°ìÉô¥Ð¥¤¥ª´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤¬»ñ¶âÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤ëË¡°Æ¤ò²Ä·è¡£ÊÆ¹ñ¤Ç£Ã£Ò£Ï»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎµÕÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤È·üÇ°¤µ¤ì¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌôÌÀÀ¸Êª¤äÌµ¼âÌôÌÀ¹¯ÆÁ¤Ê¤É¤¬Ä´ººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¡¢»Ø¿ô¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢£Ã£Ò£Ï´ØÏ¢¤Î¹¯Î¶²½À®¡ÊËÌµþ¡Ë¿·Ìôµ»½Ñ¡Ê£³£·£µ£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£µ¡ó°Â¡¢ÌôÌÀ¹çÎþÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê£²£²£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£µ¡ó°Â¡¢Íè³®°åÌô¡Ê£²£±£°£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£´¡ó°Â¤ÈÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¶½£Å£Ö¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë´ØÏ¢¤â°Â¤¤¡£±¶Íè½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¶£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£¶¡ó¡¢¾®Ë²µ¥¼Ö¡Ê£¹£¸£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£µ¡ó¡¢Þ¶¹¾Îí¥Û¥¦²Êµ»¡Ê£¹£¸£¶£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£µ¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥é¥¤¥Ö´ØÏ¢¤ÎÂ®ÆæÜÁÏ²Êµ»¡Ê£²£´£¹£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£±¡ó°Â¡¢ÃÎ¹Ôµ¥¼Ö²Êµ»¡ÊÁÉ½£¡Ë¡Ê£±£²£·£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£°¡ó°Â¡¢ÃÏÊ¿Àþ¡Ê£¹£¶£¶£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£²¡ó°Â¤ÈÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥á¥ó¥È¤äÅ´¹Ý¡¢ÈóÅ´¤ÎÁÇºà¥»¥¯¥¿¡¼¤âµÞÍî¡£²Ú½á¿åÅ¥£È£Ä¡Ê£±£³£±£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¸¡ó°Â¡¢°Âµ«³¤Íæ¿åÅ¥¡Ê£¹£±£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£²¡ó°Â¡¢ÇÏ°È»³¹ÝÅ´¡Ê£³£²£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£¶¡ó°Â¡¢°È¹Ý¡Ê£³£´£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£·¡ó°Â¡¢¹¾À¾Æ¼¶È¡Ê£³£µ£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£²¡ó°Â¡¢Ãæ¹ñ¥¢¥ë¥ß¡Ê£²£¶£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¸¡ó°Â¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¸ÄÊÌ³ôÆ°¸þ¤Ç¤Ï¡¢¸÷³ØÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î½Ø±§¸÷³Ø²Êµ»¡Ê£²£³£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£²¡ó°Â¡££¹·î¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¥ì¥ó¥º½Ð²Ù¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ£±¡¥£°¡ó¸º¤È¤Ê¤ê¡¢£µ¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â·ùµ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤âÂ³Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£±¡¥£³£°¡ó°Â¤Î£³£¸£´£¶¡¥£²£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¤¬°Â¤¤¡£°åÌô¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¡¢ÁÇºà¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¶ä¹Ô¤ÏÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
