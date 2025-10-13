2»ù¤ÎÉã¡¦Í×½á¡¡ÆüËÜ¤ÈLA¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î¶µ°é¤Î¤¿¤á¡×¡¡¼«¿È¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÆüËÜ¤Ç»Å»ö¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÍ×½á¡Ê44¡Ë¤¬12Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆóµòÅÀÀ¸³è¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î¶µ°é¤Î¤¿¤á¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÈÆüËÜ¤ÇÆóµòÅÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×¡£
¡¡2»ù¤ÎÉã¤Ç¡Ö»Ò¶¡¤Î¶µ°é¤Î¤¿¤á¤ËÆóµòÅÀÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆüËÜ¤Ç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Í×¤Ï2013Ç¯4·î¤Ë¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÈþÍÆ´ØÏ¢²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î½÷À¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯12·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢15Ç¯12·î¤ËÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£24Ç¯10·î¤ËLA¤ÈÆüËÜ¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£