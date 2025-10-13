霜降り明星、驚きの“ギャラ”出た仕事を告白「エグいぐらいもらった」「運がよかった」
お笑いコンビ・霜降り明星が、13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「驚くほどギャラをもらった仕事」について打ち明けた。
【動画】霜降り明星、驚きの“ギャラ”出た仕事を告白
粗品が「27時間テレビ、これギャラ驚いたな。間違いなく、今まで出たテレビのギャラで一番高かったし、夢あるなこれは」とコメントすると、せいやも「これ後輩に言っておきたい。テレビでも、まだ一発ドンあったな」と呼びかけた。
粗品が「エグいぐらいもらった。これはやっぱ夢あるけど、『27時間テレビ』できへんもんな、普通。これはちょっと運がよかったというか」としみじみ。その後、2人でドラマのギャラにまつわるトークで盛り上がっていた。
