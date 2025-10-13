¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÌµ·Ù²ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤¼µð¿Í¤Ï11²óÆó»à¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¤Î¤«¡¡µå³¦OB¤Î¹Í»¡¡ÖÅðÎÝ¤È¤«¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤Ï11²óÆó»à¤«¤éµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡°¤Éôµð¿Í¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡10·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNA¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¡Ê²£ÉÍ¡ËÂè2Àï¤Ë¡¢±äÄ¹Àï¤ÎËö¡¢6¡Ý7¤ÈÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÚCS²òÀâ¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à&DeNA¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ø︎µð¿Í¤Ï¡Ø¤Ê¤¼Ìµ·Ù²ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡ÙDeNA¤¬²ÜÌ¾¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤ë︎ÆüËÜ¥Ï¥à8²ó¤ÎµÕÅ¾·à¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡É¹âÌÚ¤¬´¶¤¸¤¿¤¢¤ëÎý½¬¤Î±Æ¶Á¡©¡É
¡¡½é²ó¤Ëµð¿ÍÂÇÀþ¤¬Ìî¼ê°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤«¤é5ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£1ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ½ÓÊå¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Ãæ»³ÎéÅÔ¤Ë¤â3¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬Ç´¤ì¤Ê¤¤¡£¼«¿È¤â½é²ó¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²óÎ¢¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê5¼ºÅÀ¡£5¡Ý5¤Î¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢µð¿Í¤â¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÂçÀª¤ò5¡Ý5¤ÈÆ±ÅÀ¤Î7²óÆó»à¤«¤éÅêÆþ¡¢¼é¸î¿À¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤â8²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÅêÆþ¤È·üÌ¿¤Ê·ÑÅê¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤ËÉ¬»à¤Î·ÑÅê¤ÇÅÀ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢11²óÉ½¤Ë6¡Ý5¤Èµð¿Í¤¬¾¡¤Á±Û¤·¡£·Þ¤¨¤¿11²óÎ¢¤ÎDeNA¤Î¹¶·â¡¢Æó»àÌµÁö¼Ô¤«¤é¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐ¾åÂÙµ±¤¬ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÂª¤¨¡¢ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯ÎÓÂö¿¿¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ïµ¤¹ç¤ÎÆóÅð¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³È¤²¤¿¡£
¡¡Æó»àÆóÎÝ¤Î·Á¤òºî¤ë¤ÈÎÓ¤Îº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤ÇËÜÎÝ¤ØÀ¸´Ô¡¢6¡Ý6¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂåÂÇ¡¦ÅÙ²ñÎ´µ±¤Î±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤ÇÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï²ÜÌ¾Ã£É×¤Îº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È°ì»à¤Ç¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤«¤éÈ¿Å¾¤·¤¿Í×°ø¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£µå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï10·î12Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚCS2st²òÀâ¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡õDeNA¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ø!!µð¿Í¤Ï¡Ø¤Ê¤¼Ìµ·Ù²ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡ÙDeNA¤¬²ÜÌ¾¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤ë!!ÆüËÜ¥Ï¥à8²ó¤ÎµÕÅ¾·à¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ïü¥¹âÌÚ¤¬´¶¤¸¤¿¤¢¤ëÎý½¬¤Î±Æ¶Á¡©ü¥¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£¥»¡¢¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ËÆÈ¼«¤Î¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¸å¤¬¤Ê¤¤µð¿Í¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÂè2Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÀª¤ä¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÁá´ü¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¤ÈÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤¿¸å¤Î11²óÎ¢¤Î¹¶ËÉ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡8ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡¢10²ó¤«¤éÅê¤²¡¢²ó¤Þ¤¿¤®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤ÏDeNAÂÇÀþ¤òÆó»à¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¡£¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡
¡¡¤³¤³¤ÇÀÐ¾å¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¼¡¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¥¹¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡ÖÂ³¤¯ÎÓ¤Î¡ÊÂÇÀÊ¤Î¡Ë¤È¤¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÅðÎÝ¤È¤«¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¡×¤È¸ÀµÚ¡£11²ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÅÄÃæ±Í¤ÈÂç¾ëÂî»°¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¡ËÌµ·Ù²ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢°ìÁö¤ÎÀÐ¾å¤Ë¤±¤óÀ©µå¤ò¤Ï¤µ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÁö¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö´°Á´¤Ë¡ÊÅÄÃæ¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡ËÅð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡×¤È¾¡Íø¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤DeNAÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤±Æþ¤ë¥¹¥¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¾¡Éé¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤É¤Á¤é¤ËÅ¾¤Ö¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£»öÂÖ¤¬¹ÅÄ¾¤¹¤ëÃæ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯11²óÉ½¤Ëµð¿Í¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¡¢¾¡Íø¤Þ¤Ç¤¢¤È°ì»à¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤Û¤³¤í¤Ó¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¤È¤¹¤ë¡£¡¡
¡¡»î¹ç¸å¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÇÔÀï¤ÎÀÕÇ¤¤ò°ì¿È¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤Ï¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤â¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¹Ô»È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ºÆ¤Ó¤Î·ã¿Ì¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Åê¼êÎÏ¤ò¸Ø¤ëÆ£Àîºå¿À¤ËÂç¤¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï