À¼¤â¥«¥é¥À¤âÍ£°ìÌµÆó¤Ê¡¢°æ¸ýÍµ¹á¤ËÎø¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
°æ¸ýÍµ¹á¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÎø¤¹¤ë²Æì¡£¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿HIROKAZU¡Ë
»ý¤ÁÁ°¤ÎÈþBODY¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬Ãæ¡£¿Íµ¤À¼Í¥¤Î°æ¸ýÍµ¹á¤µ¤ó¤¬2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤42&43¹æ¡Ù¤Ç»°ÅÙÌÜ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ª¡¡¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¥¤¥¤½÷¡£Âç¿Í¤ÊÌ¥ÎÏ¤È»ý¤ÁÁ°¤Î¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤Ç²¿ÅÙ¤âÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¼«Á³ÂÎ¤ÇºÇ¹â¤À¡£
¤½¤³¤Ç¸½ºß¡Ú½µ¥×¥ì ¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¡Û¤Ç¤Ï¡Ö°æ¸ýÍµ¹áÆÃ½¸¡×¥Ú¡¼¥¸¤ò¸ø³«Ãæ¡£¡Ö½µ¥×¥ì ¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î°æ¸ý¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
°æ¸ýÍµ¹á¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÎø¤¹¤ë²Æì¡£¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿HIROKAZU¡Ë
°æ¸ýÍµ¹á¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø·¯¤ÎÀ¼¤È¡¢ÇÈ¤Î²»¤È¡£¡Áprologue¡Á¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿HIROKAZU¡Ë
½µ¥×¥ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¡£Æ±Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢½éÅÐ¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¡¢100ÅÀ°Ê¾å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥«¥Ã¥È¤¬4½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡Ö½µ¥×¥ì ¥×¥é¥¹¡ª¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¡ÜSpecial¡×¤ËÅÐ¾ì¡£
ÉáÃÊ¤ÏÀ¼¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¥°¥é¥Ó¥¢¥ó¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤¬Çº»¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿¶Ú¥È¥ì¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥«¥é¥À¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÅØÎÏ¤Î»òÊª¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éÆù´¶¤â¤¢¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢ÌÀ¤ë¤¤²«¿§¤Î¥Ó¥¥Ë¤ÇÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤òÁö¤ë¡£Âç¿Í¤Ê¿§µ¤¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤Î¸«»ö¤Ê¥Ö¥ì¥ó¥É¡ª¡¡¤³¤ì¤¾°æ¸ýÍµ¹á¡ª
¢¨ËÜºî¤Ï¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª AWARD2024¤ÇºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
°æ¸ýÍµ¹á¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÎø¤¹¤ë²Æì¡£¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿HIROKAZU¡Ë
°æ¸ýÍµ¹á¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø½©¶õ¤È¥¨¥³¡¼¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿HIROKAZU¡Ë
½éÅÐ¾ì¤«¤éÌó3¥ö·î¸å¡¢ÆóÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤·¤Æ½éÉ½»æ¤ËÈ´Å§¡£25»þ¤Ë½¸¹ç¤·¡¢Ä«¾Æ¤±¤òÁÀ¤Ã¤¿»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÆëÀ÷¤à»Ñ¤Ë¥¦¥Ã¥È¥ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬ÇØÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤¤¤¨¤Ð¶»¤ä¤ª¿¬¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë°æ¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇØÃæ¤â¥»¥¯¥·¡¼¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥«¥é¥À¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¥É¥Ã¥·¥ê¤È¤·¤¿¼«¿®¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢É½¾ð¤â¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤â¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢360ÅÙ¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¾Ð´é¤Î±ü¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¡¢ÊúÍÊÎÏ¡£°æ¸ý¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÁ´¤Æ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢°æ¸ý¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÀ¤³¦¤Î±ü¤Î±ü¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°æ¸ýÍµ¹á¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÎø¤¹¤ë²Æì¡£¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿HIROKAZU¡Ë
°æ¸ýÍµ¹á¡Ø°æ¸ýÍµ¹á¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯2025.4¡Á2026.3¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿µÆÃÏÂÙµ×¡Ë
ËÜ¶È¡¦À¼Í¥¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë²Ã¤¨¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÇÈôÌö¤·¤¿2024Ç¯¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë¤Ï¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤òÈ¯Çä¡ª¡¡»£±Æ¤Ï3Çñ4Æü¤Î¥¿¥¤¤Ç¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦µÆÃÏÂÙµ×¤µ¤ó¤È¤Î½é¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³«Êü´¶¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹´¶¡£Ä«¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯ËÜÊÔ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥«¥Ã¥È¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËÎ¹¹Ôµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
°æ¸ýÍµ¹á¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÎø¤¹¤ë²Æì¡£¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿HIROKAZU¡Ë
°æ¸ýÍµ¹á¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÎø¤¹¤ë²Æì¡£¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿HIROKAZU¡Ë
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢»°ÅÙÌÜ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡2Çñ3Æü¤Î²Æì¥í¥±¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡Ê¡©¡Ë¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ñ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¡£¥×¡¼¥ë¤ä¡¢³¤¤ä¡¢Àî¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÇ¨¤ì¤Æ¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë°æ¸ý¤µ¤ó¡£¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Èà½÷¤é¤·¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤òÂçÃÀ¤ËÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¡¢°æ¸ý¤µ¤ó¤ËÎø¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
°æ¸ýÍµ¹á¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÎø¤¹¤ë²Æì¡£¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿HIROKAZU¡Ë
°æ¸ýÍµ¹áÆÃ½¸
