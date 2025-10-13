¤À¤«¤éŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¥â¥Ç¥ëŽ¥¾®Àô¥»¥Ä¤ÏÉÏË³¤À¤Ã¤¿¡ÄÌÀ¼£°Ý¿·¤ÇÌµ¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¥µ¥à¥é¥¤¡É¤¿¤Á¤ÎÈá»´¤Ê¸½¼Â
¢£°ÛÍÍ¤À¤Ã¤¿ÌÀ¼£¤Î¥Ð¥Ö¥ë
Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£8Ç¯¤ÎÅçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥È¥¡Ê»ÒÌò¡¦Ê¡ÃÏÈþÀ²¡Ë¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Î¤Þ¤Þ¿¦¤Ë¤â¤Ä¤«¤ºÌµ°Ù¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢Éã¿Æ¤¬È¯Ê°¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¥¦¥µ¥®¤Î»ô°é¡£¤Þ¤µ¤«ÌÀ¼£¤ÎÀ¤¤Ë¥¦¥µ¥®¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç°ì»³¤¢¤Æ¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¥ä¥Ä¤¬¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£»ëÄ°¼Ô¤ÏÅÙ´Î¤ò¤Ì¤«¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¤³¤ÎÅö»þ¡¢¥¦¥µ¥®¤Î»ô°é¤ÏÌÙ¤«¤ë¤ÈÁ´¹ñ¤ÇÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¦¥µ¥®¥Ð¥Ö¥ë¡×¤¬À¸¤ó¤À¤ÎÈá·à¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤´î·à¤Î¿ô¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Ã¯¤â¤¬¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥¦¥µ¥®¤Ç¥Ð¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤ì¤ÏËëËö¤Î³«¹ñ¤Î±Æ¶Á¤À¡£³«¹ñ¸å¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Á¤Î¤è¤¤³°Íè¼ï¤Î²ÈÃÜ¤¬¼¡¡¹¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï¶Ï¤«¤À¤«¤é´õ¾¯¼ï¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÈË¿£¤µ¤»¤ÆÅ¾Çä¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÂçÌÙ¤±¡£ÅÆ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÆÚ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¡Ö¸ÞÏ»É´¶â¡×¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¤ÈÅö»þ¤Î¿·Ê¹¤Ë¤Ïµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö³°Íè¼ï¡á¼Á¤¬¤è¤¤¡×¤«¤é¡¢ÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤¬´üÂÔ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¾®¤µ¤Ê¥Ð¥Ö¥ë¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¡ÙÌÀ¼£12Ç¯7·î23ÆüÉÕ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¡Ê¤â¡Ë¤¦Î®¹ÔÊª¤Ë¤ÏÄ¨¡¹¡Ê¤³¤ê¤´¤ê¡Ë¤·¤¿¡£¸Ê¤Ï¤Þ¤À³Û¤Îáî°Ì¤Î»ö¤À¤¬À¤¤Ë¤ÏÅÆ¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼ê¤ò¤À¤·¤Æ¿ÈÂå¤òÄÙ¤·é¬é¯¤¬Î®¹Ô¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Ï½¹¶ÌÇã¤¤¹þ¤ó¤ÇÉéºÄ¤Î³¤¤Ë¥É¥ó¥Ö¥ê¥³¤ÈÄÀ¤ß¿È¤òË´¤Ü¤¹¼Ô¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¥µ¥Æ¥µ¥Æ»þ¹¥¤ÏÄÉ¤ï¤Ì¤â¤Î¤ÈÉâ·Ú¡Ê¤¦¤Ã¤«¤ê¡ËÊâ¤¯¤È¸å¤«¤éÍÑ·ï¤¬¿þ¤ËÅ»¤ï¤ë¤«¤é¥Á¥§¤¨ÃÜÀ¸ÅÛ¥¦¥Ì¤âÎ®¹ÔÊª¤Î°ì¤Ä¤À¡×
¢£Ë×Íî¤·¤¿»ÎÂ²¤¬"°ìÚ¼Àé¶â"¤òÌ´¸«¤¿
¤³¤³¤«¤é¤â¡¢°Ý¿·Ä¾¸å¤Ç¼Ò²ñ¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¶â¤À¤±¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅêµ¡¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¥¦¥µ¥®¤¬¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ê¤Î¤«¡£¹âÅè½¤°ì¡ÖÌÀ¼£¤ÎÅÆ¥Ð¥Ö¥ë¡×¡Ê¡ØÀÄ»³·ÐºÑÏÀ½¸¡ÙÂè64´¬Âè4¹æ¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÌÀ¼£½éÇ¯¤Ë²£ÉÍ¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¤Î¡Ø²£ÉÍËèÆü¿·Ê¹¡ÙÌÀ¼£6Ç¯10·î24ÆüÉÕ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÏÉÂô²¿Ë¿¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬2¡Á3Ç¯Ãæ¤ËÂÀ±¢Îñ¤¬ÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½¸À¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È·î¤Ë½»¤àÅÆ¤¬À¸³è¤ò¼º¤¤²î»à¤¹¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÅÆ¤òÇã¤¤½¸¤á¤Æ²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÇõÍè¤ÎÅÆ¤«¤é¼Á¤ÎÎÉ¤¤ÅÆ¤¬À¸¤Þ¤ì¡Ö¹¹¼Ó¡×¼ï¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ÆÂçÌÙ¤±¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ¼£5Ç¯¤ËÂÀÍÛÎñ³¨¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÌÙ¤±¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÅÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ï·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡£ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤¬°ì±©¤¢¤¿¤ê50±ß¤«¤é¿ôÉ´±ß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤ÎÊÆ1ÀÐ¤¬Ìó7±ßÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤¤¤«¤ËË¡³°¤Ê²Á³Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÅÆ¤ÏÈË¿£ÎÏ¤¬²¢À¹¤À¡£°é¤Æ¤ÆÇä¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ý£¤ä¤é±Â¤ä¤é¡ÊÅö»þ¤Î¼ç¤Ê±Â¤ÏÆ¦Éå¤Î¤ª¤«¤é¡Ë¤ËÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢½½Ê¬¤Ë¸µ¤¬¼è¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÅêµ¡¤Ë°ìÈÖ¤ËÌ´¤ò¤ß¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë»ÊÇ·²ð¤Î¤è¤¦¤Ê°Ý¿·¤ÇË×Íî¤·¤¿»ÎÂ²¤À¤Ã¤¿¡£¡ØÆÉÇä¿·Ê¹¡ÙÌÀ¼£23Ç¯1·î19ÆüÉÕ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅö»þ¤Î¥¦¥µ¥®¥Ð¥Ö¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ÎÂ²¤Î²ÈÏ½Êô´Ô¶â¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤¿¤ë»þ¤ËÅö¤¿¤ê¤Æ°¿Âç»³»Õ°ì¼ï¤ÎÅÆ¤ò»ý¤Á½Ð¤·»ÎÂ²¤Î»ý¤ÆÍ¾¤·¤¿¤ë¶â¤ò´¬¤¾å¤²¤Æ¤Ä¤¤¤ËÅÆ¤ÎÂçÎ®¹Ô¤òÍè¤¿¤·Â¶ºÇ¤â¹â²Á¤Ê¤ë¤â¤Î¤ÏÌÆ°ì±©¤ËÉÕ¶â»°É´±ß¤ËµÚ¤Ó¤¿¤ë¡×
¢£»ÎÂ²¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤¿°ì»þ¶â¤Ç²áÇ®
¿·À¯ÉÜ¤ÏÌÀ¼£9Ç¯¤ËÃáÏ½½èÊ¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¼£°Ý¿·¸å¤â¿·À¯ÉÜ¤Ï»ÎÂ²¤ä²ÚÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÈÏ½¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î³Û¤Ï¹ñ²ÈÍ½»»¤Î3¡Á4³ä¶á¤¯¤ËÃ£¤·¡¢Á´¿Í¸ý¤Î5¡ó¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤»ÎÂ²¤È²ÚÂ²¤ÎµëÍ¿¤ÇºâÀ¯¤ÏÇËÃ¾¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÀ¯ÉÜ¤Ï¹ñºÄ¤È¤·¤Æ°ì»þ¶â¤òÅÏ¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î»ÎÂ²¤¬¤³¤ì¤ò¸µ¼ê¤Ë¾¦Çä¤ä»ö¶È¤ò»Ï¤á¡Ö»ÎÂ²¤Î¾¦Ë¡¡×¤ÇÂç¼ºÇÔ¤ò¤·¤ÆË×Íî¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼ê¸µ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥«¥Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥¦¥µ¥®¤Î¥Ö¡¼¥à¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥¦¥µ¥®¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï¡Ö»ÎÂ²¤Î¾¦Ë¡¡×¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤¯¤é¥¦¥µ¥®¤¬À¹¤ó¤ËÈË¿£¤¹¤ëÀ¸¤Êª¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁÇ¿Í¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÖÌÀ¼£¤ÎÅÆ¥Ð¥Ö¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢ÃáÏ½½èÊ¬¤Ç¥«¥Í¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡ÖÌµÃÒ²ÚÂ²¡×¤¬¡Ö²ÁÀé¶â¡×¤Î¥¦¥µ¥®¤òÇã¤Ã¤¿¤Ï¤¤¤¤¤¬¡Ö»Í¸ÞÆü¤ò½Ð¤º¤·¤Æ¥³¥í¥ê¡×¤È»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤¦¤í¤¿¤¨²ó¤Ã¤Æ¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¦¥µ¥®¤ò»ô¤Ã¤Æ¡ÖËµ¤é¤è¤êÇ·¤ò¸«¤ì¤Ð¸ÑÉÕ¤«¶¸¿Í¤«¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê»ÎÂ²¤ä²ÚÂ²¤Ë¥¦¥µ¥®¤òÇä¤ê¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº¾µ½»ÕÆ±Á³¤À¡£¡ØÆÉÇä¿·Ê¹¡ÙÌÀ¼£14Ç¯3·î5ÆüÉÕ¤±¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¤Ïµí¹þ¿À³ÚÄ®¤ÎÆÁÊ¼±Ò¤Ê¤ë¿ÍÊª¤Ï¡¢Çò¤¤¥¦¥µ¥®¤òÀ÷¤á¤Æ¿Íµ¤¤Î¹¹¼Ó¼ï¤Ç¤¢¤ë¤Èµ¶¤Ã¤ÆÇä¤ê¡¢Âç¤¤¤ËÌÙ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¤Þ¤ë¤Ç°Å¹æ»ñ»º¡¢NFT¡Ä¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢¥¦¥µ¥®¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¤Û¤«¤Î¾¦ºà¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥µ¥®¤Î¼¡¤Ï¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤À¤È¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿´ÑÍÕ¿¢Êª¤À¤È¤«¤¢¤é¤æ¤ë¾¦ºà¤¬Åêµ¡¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½Âå¤Ê¤é¤Ð¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ç°ìºâ»º¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Æ¡¢¤Ê¤é¤Ð¼«Ê¬¤â¤È¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¤À¡¢¥ê¥Ã¥×¥ë¤À¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤â¤Ï¤ä¼ÂÂÖÉÔÌÀ¤Î²ø¤·¤²¤Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¤äNFT¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ó¤ÊÅêµ¡Ç®¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¤Îº®Íð¤ËÀ¯ÉÜ¤Ï¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1873Ç¯1·î¤ËÅìµþÉÜ¤Ï¥¦¥µ¥®¤òÇäÇã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½¸²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò¶Ø»ß¡£À¯ÉÜ¤Ç¤â»ÊË¡¾Ê¤¬ÇäÇã¶Ø»ß¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¤·¤¿¡ÖÅÆÇäÇã¶Ø»ß¥Î»Ç¡×¤È¤¤¤¦Ê¸½ñ¡Ê¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û½êÂ¢¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÅÆ¼è°ú¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡ÖÇîÂÇÆ±ÍÍÇ·½ê¶È¡×¡Ö¸µÍèº¾µ¶Ç·°É÷¥òÄ¹¥·¸õ¡×¤È¤±¤Á¤ç¤ó¤±¤Á¤ç¤ó¤ËÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÇäÇã¤Î¶Ø»ß¤ÏÆñ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜÆâÉô¤Ç¤â¼«Í³¤Ê¾¦Çä¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»öÂÖ¤Î°²½¤ò¸«¼Î¤Æ¤Æ¤Ï¤ª¤ì¤ºÌÀ¼£6Ç¯12·î¡¢ÅìµþÅÔ¤ÏÅÆ¤ÎÇäÇã¤ä»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÆÏ¤±½Ð¤òÉ¬¿Ü¤È¤·¡¢°ì±©¤Ë¤Ä¤·î1±ß¤Î¡ÖÅÆÀÇ¡×¤òÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤òÉÛ¹ð¤·¤¿¡£
·î¤Ë1±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹â³Û¤À¤·¡¢ÇäÇã¤ä»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÅÙ¤ËÆÏ¤±½Ð¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÄ¾ÀÜÇäÇã¶Ø»ß¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿ÊýÊØ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¢£¡Ö¤·¤á¤³Æé¡×¤Î²°Âæ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡¢Êü²Ð»ö·ï¤â
¤³¤ÎÉÛ¹ð¤Î·î¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø¿·Ê¹»¨»ï¡Ù178¹æ¤Ë¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Îµ¬À©¤Ëº®Íð¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÆÀÇ¥ÎÉÛÎá¥¢¥ê¥Æ¥è¥ê¡¢Ë·´ÖÅ¹Àè¥Ë½Ð¥·¥¢¥ê¥·ÅÆ°ì±©¥â»Ä¥é¥ºÂ¨»þÆó·Á¥òÌÇ¥»¥ê¡£ÀÇ¶âÆó¶Ã¥ÆÂÇ»¦¥¹¥â¥¢¥ê¡¢Àî¡¹¥¨Î®¥·´þ¥Ä¥ë¥â¥¢¥ê¡¢Í±±¢¥Ë¾²²¼¥ËÆ¿¥¹¥â¥¢¥ê¡×
ÀÇ¶â¤òÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¡¢±£¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÅìµþÉÜ³°¤ËÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¡¢»¦¤·¤¿¤êÀî¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤ê¤·¤¿¼Ô¤âÂ¿¿ô¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¶Ã¤¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÂçÂ»¤À¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤¬ÊÌ¤ÎÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤¿¡£
ÅÆ¤ò¹Ê¤á»¦¤·¤ÆÆé¤Ë¤·¤ÆÇä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÎÁÍý¤Ï¡Ö¤·¤á¤³Æé¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Åö»þ¤Ï¤³¤ÎÆé¤òÇä¤ë²°Âæ¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Á¤í¤óÌÓÈé¤âÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤»¤º¤ËË¹»Ò¤Ê¤É¤Î°áÎà¤Ë¤·¤ÆÇä¤ë¼Ô¤â¤¤¤¿¡Ê¡Ø¥¦¥µ¥®¤ÎÆüËÜÊ¸²½»Ë¡Ù¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¾å¤ÎÌ¿Îá¤ËÁÇÄ¾¤Ë½¾¤¦¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ì»³¤¢¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¿å¤òº¹¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Êü²Ð¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌÀ¼£6Ç¯12·î9Æü¤Ë¿ÀÅÄÅìÊ¡ÅÄÄ®¡Ê¸½ÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®1ÃúÌÜ¡Ë¤Ç²Ð»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤ÏÆî¤Ø¹¤¬¤ê5700¸Í¤¢¤Þ¤ê¤¬¾Æ¤±¤ëÂç²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¿ÀÅÄ¤Ç¤Ï¥¦¥µ¥®¤Î»ô°é¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÆÀÇ¤ËÅÜ¤Ã¤¿¿Í¤¬Êü²Ð¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é¤ÎÉ÷Ê¹¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏËèÌë¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç²ÐºÒ¤¬Â³È¯¤¹¤ëÆü¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢ÅÆ¤ËÌ´¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¹â³Û¤Ê²ÝÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÀÀÅ²½¤·¤¿ÅÆ¥Ð¥Ö¥ë¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤âºÆÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ê·Ú¤ËÂç¶â¤òÆÀ¤ëÊýË¡¤Ï¤¤Ã¤È¤¢¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê´Å¤¤Ì´¤¬ÉÔ»×µÄ¤ÊÅêµ¡¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤»¤ë¤é¤·¤¤¡£¥¦¥µ¥®¥Ð¥Ö¥ë¤Ï»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ìË×Íî¤·¤¿¤â¤Î¤¬°ìÈ¯µÕÅ¾¤ÎÌ´¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£»ÎÂ²¤Î7³ä¤¬¡Ö¼«³è¤ÎÌÜÅÓ¤Ê¤¤â¤Î¡×
¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢Ä«¥É¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¤µ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥»¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê»ÎÂ²¤Î²È¤ÎÉÏµç¤Ö¤ê¤Ï¹ó¤«¤Ã¤¿¡£°Ý¿·¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯»ÎÂ²¤Ë¤Ï²ÈÏ½¤Î»Ùµë¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏºâÀ¯Æñ¤òÍýÍ³¤ËËëÉÜ¤Î»þÂå¤è¤ê°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¼Ã«Çî¼£¡Ø²Ú»ÎÂ²ÃáÏ½½èÊ¬¤Î¸¦µæ¡Ù¡Ê¹â»³½ñ±¡1941Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾¾¹¾ÈÍ¤Ç¤ÏÌÀ¼£2Ç¯¤È3Ç¯¤Î2²ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ»Ùµë³Û¤ò²þÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»ÎÊ¬¤Î¼Ô¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆ±°ì¤ËÇ¯32ÀÐ¤ò¤¹¤ëÂçÃÀ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÀ¸²È¤Ç¤¢¤ë¾®Àô²È¤Ï300ÀÐ¡¢°ð³À²È¤Ï100ÀÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤éÂ¨²ÈÀ¯¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¶â³Û¤Ç¤¢¤ë¡£
»ÊÇ·²ð¤¬¿¦¤Ë¤â¤Ä¤«¤º¥Ö¥é¥Ö¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äºâ»º¤â¾Íè¤Î¸«¹þ¤ß¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ë¤â¤ä¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¾¯¤·»þÂå¤¬²¼¤Ã¤Æ¡Ø»³±¢¿·Ê¹¡ÙÌÀ¼£18Ç¯2·î9ÆüÉÕ¤Ë¤Ï¡¢¾¾¹¾µï½»¤Î»ÎÂ²Ìó2300¸Í¤Î¤¦¤Á7³ä¤¬¡Ö¼«³è¤ÎÌÜÅÓ¤Ê¤¤â¤Î¡×¡¢3³ä¤Ï¡ÖÌÜ²¼µ²²îÇ÷¤ë¤â¤Î¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤Ëº¤µç¤·¤¿¤Î¤Ï²ÈÏ½¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯¸å¡¢Á°½Ò¤ÎÃáÏ½½èÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£´û¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢6Ç¯Ê¬¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÊ§¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢»ÎÂ²¤Ï¤³¤¾¤Ã¤ÆÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤¬ºÇ¸å¤Î¥«¥Í¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È»î¤ß¤¿¤Î¤¬Åêµ¡¤À¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¤½¤ì¤é¤Ï»³»Õ¤Î±Â¿©¤Ë¤Ê¤êÅ¾Íî¤¹¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡ã»²¹ÍÊ¸¸¥¡ä
Ä¹Ã«ÀîÍÎÆó¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¡¡¾¾¹¾º£°æ½ñÅ¹¡¡1988Ç¯
¿¼Ã«Çî¼£¡Ø²Ú»ÎÂ²ÃáÏ½½èÊ¬¤Î¸¦µæ¡Ù¡¡¹â»³½ñ±¡¡¡1941Ç¯
ÀÖÅÄ¸÷ÃË¡Ø¥¦¥µ¥®¤ÎÆüËÜÊ¸²½»Ë¡ÙÀ¤³¦»×ÁÛ¼Ò¶µ³Ø¼Ò¡¡1997Ç¯
¹âÅè½¤°ì¡ÖÌÀ¼£¤ÎÅÆ¥Ð¥Ö¥ë¡×¡ØÀÄ»³·ÐºÑÏÀ½¸¡ÙÂè64´¬Âè4¹æ
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë