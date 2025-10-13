レスリング金・川井友香子、“妊娠・出産からの復帰戦”を報告！ 夫＆息子との仲良しスリーショット公開
東京五輪・レスリング女子62キロ級で金メダルを獲得した川井友香子さんは10月13日、自身のInstagramを更新。復帰戦を報告しました。
【写真】川井友香子、“妊娠・出産からの復帰戦”を報告！
さらに川井さんは、「練習中に私の指導をしながら息子のこともみていてくれる金浜コーチ、産後復帰した経験からアドバイスしてくれる姉、毎日協力してくれて支えてくれる家族、練習してくれる日大生のみんな、トレーニングをみてくださるJISSのスタッフの方々、誰ひとり欠けてもこの日を迎えることはできなかったです。いつも本当にありがとうございます」と感謝の気持ちもつづっています。
この投稿にファンからは、「かっこいい！応援してます」「お疲れ様でした」「まだまだ大変でしょうが、頑張ってください！」といった応援の声が寄せられました。
【写真】川井友香子、“妊娠・出産からの復帰戦”を報告！
「かっこいい！応援してます」川井さんは「10月12日、妊娠・出産からの復帰戦でした」とつづり、7枚の写真を投稿。1枚目では、夫で総合格闘家の恒村俊範さんと息子とのスリーショットを披露しました。川井さんと夫は爽やかな笑顔を浮かべ、息子の後ろ姿もとてもかわいらしく、家族の支えを感じられるショットです。
この投稿にファンからは、「かっこいい！応援してます」「お疲れ様でした」「まだまだ大変でしょうが、頑張ってください！」といった応援の声が寄せられました。