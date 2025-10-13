東京五輪・レスリング女子62キロ級で金メダルを獲得した川井友香子さんは10月13日、自身のInstagramを更新。復帰戦を報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：川井友香子さん公式Instagramより）

東京五輪・レスリング女子62キロ級で金メダルを獲得した川井友香子さんは10月13日、自身のInstagramを更新。復帰戦を報告しました。

「かっこいい！応援してます」

川井さんは「10月12日、妊娠・出産からの復帰戦でした」とつづり、7枚の写真を投稿。1枚目では、夫で総合格闘家の恒村俊範さんと息子とのスリーショットを披露しました。川井さんと夫は爽やかな笑顔を浮かべ、息子の後ろ姿もとてもかわいらしく、家族の支えを感じられるショットです。

さらに川井さんは、「練習中に私の指導をしながら息子のこともみていてくれる金浜コーチ、産後復帰した経験からアドバイスしてくれる姉、毎日協力してくれて支えてくれる家族、練習してくれる日大生のみんな、トレーニングをみてくださるJISSのスタッフの方々、誰ひとり欠けてもこの日を迎えることはできなかったです。いつも本当にありがとうございます」と感謝の気持ちもつづっています。

この投稿にファンからは、「かっこいい！応援してます」「お疲れ様でした」「まだまだ大変でしょうが、頑張ってください！」といった応援の声が寄せられました。

家族との日常ショットも

川井さんはInstagramで家族との日常ショットも公開しています。9月5日の投稿では、「2025 ちょっとだけ夏休み」とつづり、夫と息子とのお出かけの様子を披露しました。今後の川井さんの活躍も楽しみですね！(文:古原 美咲)