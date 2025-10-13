µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡È¸¤¤Þ¤ß¤ì¡É¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î½ÂÂÚ¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉñÂæ°§»¢¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿µÈ²¬¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤·ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¼Æ¸¤¤ä¥Á¥ï¥ï¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸¤¤È¿¨¤ì¹ç¤¦µÈ²¬¤Î»Ñ¤ò·ÇºÜ¡£°¦¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ëÉ½¾ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Þ¤ß¤ì¡×¡ÖÎ¤ÈÁ¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¸¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î½ÂÂÚ¡×¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿¤ª»Å»ö´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£