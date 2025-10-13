はるな愛、妹の結婚式出席で顔出し家族ショット公開「愛溢れる時間でした」
【モデルプレス＝2025/10/13】タレントのはるな愛が12日、自身のInstagramを更新。 妹の結婚式に出席したことを明かし、写真を公開した。
【写真】はるな愛、美人妹＆義弟顔出しの結婚式ショット
はるなは披露宴での写真とともに「妹の結婚式でした」と報告。 笑顔のはるなと妹、新郎との3ショットや、ウェディングケーキの前での幸せそうな妹夫婦の姿なども投稿しており、はるなの妹は、緑のイブニングドレスやデコルテの際立つウェディングドレスでスタイル抜群の美しい花嫁姿を披露している。はるなは「結婚式はいいなぁ〜親に感謝したり。相手に愛を伝えたり。周りに祝福していただき本当に愛溢れる時間でした」と綴っている。
この投稿には「妹さんいたんですね」「美人姉妹」「花嫁さんスタイルいい」「愛ちゃんも幸せそう」「妹さんも愛ちゃんも綺麗」「愛ちゃんの花嫁姿も見たい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
