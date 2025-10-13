なにわ男子・大橋和也、悩み相談は“聞き役” メンバー＆友達の話は「次の日になったら忘れちゃう」
【モデルプレス＝2025/10/13】なにわ男子の大橋和也が13日、都内で行われたブランドアンバサダーを務めるグローバルスキンケアブランド「Anua（アヌア）」の新CM発表会に出席。悩み相談事情について語った。
【写真】なにわ大橋、美尻を披露
新CM「優しく。強く。アヌア」Anua セラムバー_PDRN編では、バーテンダーに扮した大橋が、悩みを抱える女性に「今日はどないしたん？」と優しく問いかけるシーンからスタート。肌の乾燥やハリ、ツヤに悩む女性に向けて『PDRN ヒアルロン酸カプセル 100 セラム』をおすすめし、スマートカプセルが角質層まで美容成分を届ける仕組みを紹介。最後に「いい感じでしょ」と語りかけながら、製品の魅力を印象的に伝える。10月15日から順次放映される。
自身のメンバーカラーでもあるグリーンのセットアップを着こなし登場した大橋は「どうも〜！プリン食べ過ぎて、お尻プリンプリン！なにわ男子の大橋和也です」と元気いっぱいに挨拶。「CM、僕も今初めて見ました。バーテンダーさんのイメージってすごい大人な感じやったので、ちょっと背伸びした感じでやらせてもらいました」と回顧。
バーテンダーということで、クールな感じをイメージしていたという大橋だが「大橋和也がふんわりした感じやから、タメ口で常連客っぽい感じで喋ってみてって言われて、ああなりました！」とコメント。CMでは女性の肌悩みを聞く場面が描かれるが、普段、悩み相談は“する側”か“される側”かと聞かれると、「どちらともまんべんなくなんですけども、どちらかと言えば聞き役が多いかなって思いますね。メンバーとか友達とかも話してくれるんですけど、僕、次の日になったら忘れちゃうタイプなんで（笑）。左から右へすぐ抜けちゃうから、聞き役が多い。忘れちゃうから、イェーイ！って感じ」と語って笑わせた。
その後は、“大橋和也の美肌を作る三大要素”について「料理」「飲料水」「お風呂」と紹介。イベントの最後には、「本日は皆さん、お集まりいただき…」というところを、「お祭りいただき」と言い間違えてしまい、会場を笑いに包んでいた大橋。フォトセッションでは記者に求められたプリンプリンポーズに応じたり、ステージからはける際も、再びお尻をクイッと上げたりと、美尻をアピール。笑顔でお辞儀をしながら、最後までサービス精神旺盛だった。（modelpress編集部）
