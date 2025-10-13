スバル「新クロスオーバーSUV」に注目！ 黒い外装パーツ×黄色アクセントの内装がカッコいい！ 特別アイテム満載なのにベース車よりも“価格が安い”「クロストレック リミテッド スタイルエディション」がスゴい！

特別アイテム満載なのにベース車よりも価格が安い!?

スバルは2025年7月10日、クロスオーバーSUV「クロストレック」の一部改良モデルを発表しました。

C型へと進化したクロストレックでは、先進運転支援システムの機能が強化されたほか、新しいボディカラーとして「サンドデューン・パール」と「シトロンイエロー・パール」の2色が加わり、選択の幅が広がっています。

イエローアクセントがオシャレ！ 注目の「リミテッドスタイルエディション」とは!?

改良と同時に、内外装に特別な仕立てを施した特別仕様車「リミテッド スタイルエディション」もラインナップに加わりました。

一体どのようなモデルなのでしょうか。

クロストレックは、日常の街乗りから週末のアウトドアまで幅広く対応する多用途性で人気のモデルです。

パワーユニットは、2リッター水平対向4気筒エンジンにモーターを組み合わせたマイルドハイブリッド「e-BOXER」と、2024年12月に追加された2.5リッターエンジンベースのストロングハイブリッド「S：HEV」の2種類から選べます。

今回新たに設定された特別仕様車のリミテッド スタイルエディションは、e-BOXERを搭載する「リミテッド」グレードをベースに、よりアクティブな個性を際立たせました。

エクステリアでは、各部のパーツを精悍なブラックで統一し、全体の印象を引き締めています。

なかでも、ベースのリミテッドグレードでグレー基調のフロントグリルのバーやドアミラー、ルーフレールをブラックアウト。リアのスポイラーやガーニッシュもボディ同色からブラックに変更し、よりアクティブな佇まいを強調しました。

そして、この引き締まったスタイリングの中でひときわ目を引くアクセントとして、鮮やかなイエローに彩られたフォグランプカバーを採用しています。

インテリアも、エクステリアのアクセントカラーと呼応するようにデザインされており、イエローの差し色でコーディネートしたシートにより、明るい室内空間を実現。

さらに、ドアトリムやステアリングホイール、アームレストなど随所にイエローのステッチを施し、ドライバーが目にするメーターリングにもイエローの加飾をあしらうことで、カジュアルで遊び心のある空間を演出しています。

この印象的なイエローは、リミテッド スタイルエディションの世界観を表現するために選び抜かれたもの。アウトドアシーンに映えながらも、街中では主張しすぎないお洒落なカジュアルさを追求しました。

※ ※ ※

クロストレック リミテッド スタイルエディションの価格（消費税込）は、FWDが335万5000円、AWDが356万9500円です。

ベースとなる「リミテッド」グレードより12万1000円高い価格設定ですが、リミテッドでは約13万円のメーカーオプションとなる「ルーフレール」と「ナビゲーション機能」が、リミテッド スタイルエディションでは標準装備されています。

そのため、オプションの価格を考慮すると実質的にはベース車よりも割安な設定なうえ、特別な内外装デザインも施されており、非常にお買い得なモデルといえるでしょう。