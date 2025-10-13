阪神は１３日、２０１４年に打点王を獲得した球団ＯＢのマウロ・ゴメス氏が駐ドミニカ共和国スカウトに就任すると発表した。阪神には２０１４年〜２０１６年の３年間在籍し、通算４２５試合の出場で打率２割７分、６５本塁打、２６０打点。以下、ゴメス氏のコメント。

「阪神タイガースファンの皆さん、こんにちは。再びこうして皆さんにお話しできること、新たなキャリアのステージからご挨拶できることを大変光栄に思います。阪神タイガースで過ごした３年間は本当に素晴らしいもので、私にとって決して忘れられない経験です。ファンの情熱、チームの支え、そして球団の温かさ、そのすべてが、フィールドでの毎日を特別なものにしてくれました。そして今、スカウトとしてこのチームに携われることを嬉しく思います。新たな視点から貢献し、この偉大な阪神ファミリーのさらなる成長に力を尽くしたいと思っています。チームが競争力を保ち、成功を続けられるよう、才能ある選手を見つけ出すことに全力を注ぐつもりです。これまでの皆様のサポートに感謝申し上げるとともに、タイガースと共にこの新しい章をスタートできることに大きな喜びを感じています」