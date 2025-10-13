ばんえい競馬の2歳重賞「第48回ナナカマド賞」は12日、帯広競馬の11R（10頭立て）で行われた。1番人気のホクセイイワキヤマ（牡＝坂本東）がゴール前の大接戦を制し、重賞初制覇を飾った。タイム差なしの2着にオレノコクオウが入線した。

鞍上の渡来心路（36）は「大接戦を勝利できて凄くホッとしています。雨でペースが凄く速くなるなと思っていましたが、その中でもしっかり2回刻んで息を入れて行けたので良かったです。前に行く馬もいましたが、自分のペースでしっかりと息を入れながら行きました。ゴール前はもう必死で追うだけでした。凄く瞬発力のある馬で、息が入れば入るほど障害を下りてからもしっかり歩いてくれるし、まっすぐで真面目な馬です。勝ちたかったレースだったので勝利できて良かったです」と振り返った。

一方、管理する坂本東一師（72）は「生まれてすぐの頃この馬を見ましたが、その時は目が鋭くて強くなるという印象を感じました。厩舎に入った頃はレースに向き合う感じではありませんでしたが、体格が良かったから調教もこなせていけると感じました。レースに真正面から向き合うタイプではないですが、騎手がタイミングを合わせているのが凄いと思います。ゴール前の接戦は勝ったと思いましたが、一瞬迷いました。この馬は素晴らしい瞬発力があり、メムロボブサップの後継ぎになるのではないかと期待しています」と語った。