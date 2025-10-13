少子高齢化が進展するいま、高齢の親の介護問題は多くの中高年層の懸念事項です。同居、施設入所などさまざまなサポートの選択肢はありますが、開始のタイミングや子どもの事情、なにより親本人の希望などで、なかなかうまく着手できないケースも多いのです。ある会社員の女性の例から実情を探ります。

独り暮らしとなった実家の母、訪問するたび家が散らかり…

「私自身、自分の生活が精いっぱい。せめて母が〈情報開示〉してくれたら、老後の見通しが立てられて、とても助かるのですが…」

そういってうなだれるのは、佐藤綾子さん（仮名・47歳）です。佐藤さんは独身の会社員で、結婚歴もなく、子どももいません。都内にある中小企業の総務部門に勤務し、会社から30分程度離れた、同じく都内の賃貸マンションにひとり暮らしをしています。

綾子さんにはきょうだいがいません。父親は5年前に亡くなり、現在は、さいたま市にある3LDKの築古の戸建ての実家で、78歳の母親が1人で生活しています。

「うちは普通の会社員と専業主婦というよくある家庭でした。母も若いときは普通に掃除や洗濯をしていましたが、父を亡くしてから生活の張りがなくなったのか、家事は相当手抜きになりました。あと、すごく怒りっぽくなって…」

独居になった母親が心配な綾子さんは、最低でも月に3回は実家に顔を出すようにしています。しかし、実家は次第に散らかっていき、さまざまな封書やダイレクトメールといった書類、不用品類が廊下まであふれだすように。

母親に要不要を尋ねて手を出そうとすると、「あとでやるから放っておいて」といわれてしまうのだといいます。

「確認が必要な書類とチラシやダイレクトメールが交ざって積みあがり、ゴチャゴチャになっています。あとは洋服ですね。洗濯したのか、それとも一度着たのかどうか、よくわからないものが山になっていて、片付けようにも整理がつかず…」

「お母さん、これ、傷んでるよ！」「そんなことない」バリバリ

「実は〈まずいかも〉と思った出来事があって。1ヵ月前、母親が食事を出してくれたのですが…」

実家を訪問したのがたまたまお昼時で、綾子さんの母親は食事の準備をしていました。

「おそうめん、あんたも食べる？」

「ううん、ごはん食べてきたから大丈夫…」

ダイニングテーブルには、水に浸かって伸び切ったそうめんが入ったどんぶりと、めんつゆを入れたコップ、そして付け合わせの漬物がありました。

「最初は、〈いつゆでたそうめんなんだろう…〉と思ったのですが、それより、漬物が変色していて。鼻先に持っていくと変なにおいがしたので〈お母さん、これ、傷んでるよ！〉というと、〈そんなことない！〉といってバリバリ…。〈おなかを壊すよ、やめなさいよ〉といっても聞いてくれないんです」

綾子さんの会社には、両親を介護しているという同僚がいます。この一件について会社の昼休みに相談すると、認知症の始まりかもしれないと指摘を受けました。

「私は独身ですから、生きていくために働かないわけにはいきません。まだいまは同居でなんとかなっても、母が年齢を重ねれば、仕事と自宅介護の両立は不可能。母の安全のためにも、私の安心のためにも、施設に入ってもらえたらと思うのですが…」

施設入所の相談も「あんたは私のお金を狙っているのか！」

「そうめん事件」の翌週、綾子さんは施設入所の相談をするため、再度実家を訪問しました。ところが、施設の入所費用の流れから、母親の預貯金について話が及ぶと、母親は烈火のごとく怒りはじめたといいます。

「〈結局、そこか！〉〈あんたは私のお金を狙っているのか！〉といって叫ぶんです。明らかに、これまでの母と違っていて…。認知症の症状だと思います」

厚生労働省の資料によると、綾子さんの母親の年齢が含まれる75〜79歳の認知症の有病率は、女性が7.4％。その後は右肩上がりに増えていきます。綾子さんの母親が認知症を発症していてもおかしくありません。

［図表］ 出所：厚生労働省「認知症および軽度認知障害（MCI）の高齢者数と有病率の将来推計」資料より

「行政の手を借りることは、もちろん視野に入れています。ですが、いまのところ、まだコミュニケーションはとれる状態です。母親の意思を無視して、すべてこっち主導で進めていいものなのか…」

「自宅の片付けはともかく、母親の資産状況がきちんと把握できないのは不安ですね…」

綾子さんは、これから始まる母親の介護の取り組みに、いまから戦々恐々としています。