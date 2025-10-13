パ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージは、2位の日本ハムが2連勝で、ソフトバンクと対戦するファイナルステージ進出を決めた。両チームの対戦は2年連続となった。

昨季のCSファイナルではソフトバンクが3連勝で日本シリーズ進出を決めた。初戦は有原航平と伊藤大海の両先発が登板。ソフトバンクが2回に正木智也の適時打で先制すると、同点とされた3回に山川穂高の適時打で勝ち越しに成功。今宮健太、栗原陵矢、山川の一発攻勢で着実に得点を重ねて先勝した。

2戦目はリバン・モイネロと加藤貴之のマッチアップ。日本ハムが初回に先制するも、直後に近藤健介の2ランなどで逆転に成功した。その後もリードを広げ、7―2でソフトバンクが日本シリーズ進出に王手をかけた。

3戦目の先発はカーター・スチュワートと山粼福也。初回に山川穂高の3試合連続打点となる先制適時打などソフトバンクが2点を先取したが、3回に伏見寅威のソロ本塁打などで日本ハムが同点に追いつく。4回に相手の失策などで生まれた一、三塁の好機で周東佑京が適時打を放ち、これが決勝点となった。

ソフトバンクが4年ぶりの日本シリーズ進出を決め、CSファイナルステージのMVPは12打数6安打3本塁打6打点と大暴れした山川が獲得した。

今季のCSファイナルは15日から。リーグ覇者のソフトバンクに1勝のアドバンテージが与えられ、4勝先勝したチームは日本シリーズに進出する。