河本結、今季2勝目は「先がしなる」1Wシャフトに変更 パターとLWは真逆の「重硬」にこだわり【勝者のギア】
＜スタンレーレディスホンダ 最終日◇12日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇3281ヤード・パー36（変則9ホール）＞濃霧の影響でツアー史上初の変則9ホール決戦となった国内女子ツアーの最終ラウンド。単独トップで出た河本結が4バーディ・ボギーなしで回り、トータル14アンダーで今季2勝目、通算4勝目を果たした。河本の今季2勝目に大きく貢献したのは、1Wと3Wのシャフト変更だ。
【写真】かっこよすぎ… 優勝副賞はホンダが誇る“名車”
濃霧の影響でツアー史上初の変則9ホール決戦となった国内女子ツアーの最終ラウンド。単独トップで出た河本結が4バーディ・ボギーなしで回り、トータル14アンダーで今季2勝目、通算4勝目を果たした。河本の今季2勝目に大きく貢献したのは、1Wと3Wのシャフト変更だ。以前使用していた『スピーダーNXバイオレット』は「絶対に左に行かないだけど、右に滑るシャフト。20ヤードほどスライスする」特性をコントロールしなが使用してきたが、日本女子プロ選手権（大洗）でその球が通用せず「打ちのめされた」と、シャフトを見直すことに。「南知多（住友生命）から『スピーダーNXゴールド50S』に替えました。それまで右に20ヤード曲がっていたぶん、真っすぐいったら飛ぶようになった。シャフトの先がしなってくれるので、軽く振っても飛距離が出るようになった」と河本。結果、より真っすぐ飛ぶ弾道で「優勝にめちゃめちゃ貢献した」と話した。ロフト4度とパターを使い分ける河本は雨でスパイクマークが残るなか、エースの3.5度を選んだ。「1番ホールで4度にすればと思ったけど、替えられないのでアドレスで少しロフトを寝かせた。結果、入ってくれてよかった」。パターのシャフトは1Wとは逆に「スチールより硬いカーボン」を採用。「自分の感覚を消したくないので、しなるのは合わない。硬いそのままで動いてほしい」という。ウェッジも独特の感性が光る。48と52度は『N.S.PRO 950GH neo』でやや重めに設定し、バンスを効かせて「ショットっぽく打ちたくない」と、シャフトには柔軟性を優先する。一方、58度だけは『MODUS?プロトタイプ』の“重硬”仕様で「自分と一体感が欲しい。シャフトがしなりすぎるとズレてしまう」と説明。この選択は、宮里藍が58度だけ重硬シャフトを使ったのと共通。「藍さんも58度だけ“重硬”シャフトを使っていて、他のシャフトは柔らかくてしなるのに、ウェッジだけ重硬。これでいいんだって確信を持てました」と説明し、パターと同様、繊細なタッチを要するモノはしなりを排除するのが信条だ。7I〜PWの『APEX TCB』アイアンは、リーディングエッジとトレーディングエッジに削りを施した特別仕様。「アメリカ用に作ったヘッドで抜けがいい。秋口の元気な芝や逆目、傾斜にも強い」と河本。アップダウンの多いコースや芝の状態変化に対応し、タテ距離を合わせやすくした調整も高いパーオン率（約72%）を支えた。今季29戦のうち、パターは?オデッセイが16勝目（神谷そら2勝、河本結2勝、岩井千怜、吉田優利、穴井詩、安田祐香、稲垣那奈子、内田ことこ、小祝さくら、渡邉彩香、柏原明日架、荒木優奈、金澤志奈、菅楓華）で、?ピンが8勝（佐久間朱莉3勝、工藤遥加、菅沼菜々、高野愛姫、櫻井心那、鈴木愛）、?スコッティ・キャメロン3勝（申ジエ、永峰咲希、堀琴音）で、?テーラーメイド2勝（高橋彩華、入谷響）。ゴルフボールは?タイトリストが10勝（佐久間3勝、工藤、穴井、ジエ、稲垣、高野、高橋、鈴木）、?スリクソンが8勝目（岩井、安田、菅沼、入谷、内田、小祝、櫻井、菅）で、?ブリヂストンの5勝（吉田、渡邉、荒木、金澤、堀）に?キャロウェイが5勝目（神谷2勝、河本2勝、柏原）で並び、?テーラーメイドは1勝（永峰）。1Wシャフトは?フジクラが10勝目（神谷2勝、河本2勝、吉田、穴井、稲垣、高橋、永峰、荒木）に?三菱ケミカルが8勝（菅沼、高野、入谷、小祝、柏原、櫻井、金澤、菅）で続き、?グラファイトデザイン（工藤、内田、渡邉、堀）4勝、?日本シャフト（佐久間）3勝、?USTマミヤ2勝（安田、申）、?PINGが1勝（鈴木）。【河本結の優勝ギア】 ※すべてキャロウェイ1W：ELYTE???（9°スピーダーNXゴールド50S）3W：ELYTE（16.5°スピーダーNXゴールド50S）3,4U：XR16 OS（19,22°MCH70-S）※2016年作5,6I：APEX PRO（N.S.PRO 850GH S）※2021年作7I〜PW：APEX TCB（N.S.PRO 850GH S）※2021年作48,52°：OPUS（N.S.PRO 950GH neo）58°：OPUS（N.S.PRO MODUS?プロトタイプS）PT：WHITE HOT OG ROSSIE S（3.5°MC PUTTER X-FIRM）BALL：CHROME TOURプロトタイプ
<ゴルフ情報ALBA.Net>
スタンレーレディスホンダ 最終成績
河本結さんがドレスアップしました【写真】
河本結 プロフィール＆成績
渋野日向子、予選落ちにガックリ「パットがボロボロ」 次週は富士通レディース出場
勝みなみ惜敗… 米女子ツアー 最終成績
濃霧の影響でツアー史上初の変則9ホール決戦となった国内女子ツアーの最終ラウンド。単独トップで出た河本結が4バーディ・ボギーなしで回り、トータル14アンダーで今季2勝目、通算4勝目を果たした。河本の今季2勝目に大きく貢献したのは、1Wと3Wのシャフト変更だ。以前使用していた『スピーダーNXバイオレット』は「絶対に左に行かないだけど、右に滑るシャフト。20ヤードほどスライスする」特性をコントロールしなが使用してきたが、日本女子プロ選手権（大洗）でその球が通用せず「打ちのめされた」と、シャフトを見直すことに。「南知多（住友生命）から『スピーダーNXゴールド50S』に替えました。それまで右に20ヤード曲がっていたぶん、真っすぐいったら飛ぶようになった。シャフトの先がしなってくれるので、軽く振っても飛距離が出るようになった」と河本。結果、より真っすぐ飛ぶ弾道で「優勝にめちゃめちゃ貢献した」と話した。ロフト4度とパターを使い分ける河本は雨でスパイクマークが残るなか、エースの3.5度を選んだ。「1番ホールで4度にすればと思ったけど、替えられないのでアドレスで少しロフトを寝かせた。結果、入ってくれてよかった」。パターのシャフトは1Wとは逆に「スチールより硬いカーボン」を採用。「自分の感覚を消したくないので、しなるのは合わない。硬いそのままで動いてほしい」という。ウェッジも独特の感性が光る。48と52度は『N.S.PRO 950GH neo』でやや重めに設定し、バンスを効かせて「ショットっぽく打ちたくない」と、シャフトには柔軟性を優先する。一方、58度だけは『MODUS?プロトタイプ』の“重硬”仕様で「自分と一体感が欲しい。シャフトがしなりすぎるとズレてしまう」と説明。この選択は、宮里藍が58度だけ重硬シャフトを使ったのと共通。「藍さんも58度だけ“重硬”シャフトを使っていて、他のシャフトは柔らかくてしなるのに、ウェッジだけ重硬。これでいいんだって確信を持てました」と説明し、パターと同様、繊細なタッチを要するモノはしなりを排除するのが信条だ。7I〜PWの『APEX TCB』アイアンは、リーディングエッジとトレーディングエッジに削りを施した特別仕様。「アメリカ用に作ったヘッドで抜けがいい。秋口の元気な芝や逆目、傾斜にも強い」と河本。アップダウンの多いコースや芝の状態変化に対応し、タテ距離を合わせやすくした調整も高いパーオン率（約72%）を支えた。今季29戦のうち、パターは?オデッセイが16勝目（神谷そら2勝、河本結2勝、岩井千怜、吉田優利、穴井詩、安田祐香、稲垣那奈子、内田ことこ、小祝さくら、渡邉彩香、柏原明日架、荒木優奈、金澤志奈、菅楓華）で、?ピンが8勝（佐久間朱莉3勝、工藤遥加、菅沼菜々、高野愛姫、櫻井心那、鈴木愛）、?スコッティ・キャメロン3勝（申ジエ、永峰咲希、堀琴音）で、?テーラーメイド2勝（高橋彩華、入谷響）。ゴルフボールは?タイトリストが10勝（佐久間3勝、工藤、穴井、ジエ、稲垣、高野、高橋、鈴木）、?スリクソンが8勝目（岩井、安田、菅沼、入谷、内田、小祝、櫻井、菅）で、?ブリヂストンの5勝（吉田、渡邉、荒木、金澤、堀）に?キャロウェイが5勝目（神谷2勝、河本2勝、柏原）で並び、?テーラーメイドは1勝（永峰）。1Wシャフトは?フジクラが10勝目（神谷2勝、河本2勝、吉田、穴井、稲垣、高橋、永峰、荒木）に?三菱ケミカルが8勝（菅沼、高野、入谷、小祝、柏原、櫻井、金澤、菅）で続き、?グラファイトデザイン（工藤、内田、渡邉、堀）4勝、?日本シャフト（佐久間）3勝、?USTマミヤ2勝（安田、申）、?PINGが1勝（鈴木）。【河本結の優勝ギア】 ※すべてキャロウェイ1W：ELYTE???（9°スピーダーNXゴールド50S）3W：ELYTE（16.5°スピーダーNXゴールド50S）3,4U：XR16 OS（19,22°MCH70-S）※2016年作5,6I：APEX PRO（N.S.PRO 850GH S）※2021年作7I〜PW：APEX TCB（N.S.PRO 850GH S）※2021年作48,52°：OPUS（N.S.PRO 950GH neo）58°：OPUS（N.S.PRO MODUS?プロトタイプS）PT：WHITE HOT OG ROSSIE S（3.5°MC PUTTER X-FIRM）BALL：CHROME TOURプロトタイプ
<ゴルフ情報ALBA.Net>
スタンレーレディスホンダ 最終成績
河本結さんがドレスアップしました【写真】
河本結 プロフィール＆成績
渋野日向子、予選落ちにガックリ「パットがボロボロ」 次週は富士通レディース出場
勝みなみ惜敗… 米女子ツアー 最終成績