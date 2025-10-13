¡Ú ¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé ¡Û¡¡Ê¹¤¾å¼ê¤Ê¥Ð¡¼¥Æ¥óÌò¤Ë½éÄ©Àï¡¡¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤âÇº¤ß¤ò¡Ä¡×
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤µ¤ó¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAnua¡×¤Î¡ÖPDRN¿·CMÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥À¡¼±Û¤·¤ËÂç¶¶¤µ¤ó¤¬¡Öº£Æü¤Ï¤É¤Ê¤¤¤·¤¿¤ó¡©¡×¤È½÷ÀµÒ¤ËÍ¥¤·¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜCM¡£Anua¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤¹¤¹¤á¡¢¥Ð¡¼¤ËË¬¤ì¤¿½÷À¤ÎÈ©Çº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
Æü¤´¤í¤ÎÅ·¿¿à¥Ì¡¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é°ìÅ¾¡¢28ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤¬Âè£³ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·CM¤Ç¡¢Âç¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¡×Ìò¤Ë½éÄ©Àï¡£
½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼°áÁõ¤Ë¡È¤Ó¤·¤Ã¤È·è¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤ÇÂç¿Í¤Ó¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¿´¤â°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤È´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£
CM»£±Æ¤ÎºÝ¡¢Åö½é¤Ï¡ÈºÇ½é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤µ¤ó¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç·É¸ì¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡É¤È¹Í¤¨¡¢»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÂç¶¶ÏÂÌé¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿´¶¤¸¤À¤«¤é¥¿¥á¥°¥Á¤Ç¡¢¤·¤«¤â¾ïÏ¢µÒ¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢»£±Æ¥×¥é¥ó¤òÊÑ¹¹¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çº¤ßÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÉáÃÊ¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ëÂ¦¤«¡¢Ê¹¤Ìò¤¬Â¿¤¤¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡È¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÊ¹¤Ìò¡×¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¡£¤¤¤Ä¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤äÍ§Ã£¤â¼«Ê¬¤Ë(Çº¤ß¤ò)ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡É¤È¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î´Ö¤Ç¤âÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈËÍ¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ÈËº¤ì¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡£º¸¤«¤é±¦¤Ë¡ÊÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤¬¡Ë¤¹¤°È´¤±¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤éÊ¹¤Ìò¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ëº¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£¤¤¤¨¡¼¤¤¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£¡É¤È¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤ÈÅú¤¨¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¿ï°ì¤ÎÈþÈ©¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤âÌ¾¹â¤¤Âç¶¶¤µ¤ó¡£È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢È©¤Ø¤Î¹â¤¤¿»Æ©ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Âç¶¶¤µ¤ó¤¬»ý¤Ä¡Ö¤¦¤ë¤Ä¤äÈ©¡×¤òºî¤ë£³ÂçÍ×ÁÇ¤¬²¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÎÁÍý¡×¡Ö°ûÎÁ¿å¡×¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤È²óÅú¡£
¡È±ÉÍÜ¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¹ÚÁÇ¸¼ÊÆ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤Î¿©ºà¤Ç¤³¤Î±ÉÍÜ¤ò¤È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤«·ë¹½¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡É¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¿©À¸³è¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÁÍý¤ä¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ£³¼ïÎà¤Î¿å¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ°û¤à¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡¢¤½¤Î¿å¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤ªÉ÷Ï¤¤Ë£³»þ´ÖÆþ¤Ã¤Æ±Ç²è¤ò£²ËÜ¸«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÈþÈ©¤Ï£±Æü¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤é¤º¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Ç²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤éµá¤á¤é¤ì¡¢»ý¤Á¥®¥ã¥°¤Î¡Ö¥×¥ê¥ó¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤ª¿¬¥×¥ê¥ó¥×¥ê¥ó¡ª¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
¡ÈÀäÂÐ¡Êµ»ö¤Ë¡Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡©¡ª¡É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤ÊÂç¶¶¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¶¶¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·CM¤Ïº£·î15Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
