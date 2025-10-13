¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û ¡ÖÁÐ»Ò¥ï¥ó¥ª¥ÚÌµÍý¡×¡ÖÂçÊÑ¤µ¤â¤¢¤ë¤±¤É¤½¤ì°Ê¾å¤Ë°¦¤ª¤·¤¤¡×¡¡¸½¶·ÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¤à¤¯¤ß¤È¤Î¤¿¤¿¤«¤¤¡¡Ãå°µ¥½¥Ã¥¯¥¹Íú¤¯Á°¤ÈÍú¤¤¤¿¸å¤Î°ã¤¤¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×
ÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³¨Æüµ¡×¤È¶¦¤ËÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤ª·»¤µ¤ó¡×¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¿·À¸»ù¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÂÎ½Å¤«¤é°ìÃ¶¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿ËèÆüÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½Å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡Ö2¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤È¸ÄÀ¡¢ÆóÍñÀÁÐ»ÒÃË»Ò³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤·¤«¤·¼ê¤¬8ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Û¤·¤¤¡£¡£ÁÐ»Ò¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÆ±»þ¤Ë¸«¤ëÆñ¤·¤µ¡£ÌëÄÌ¤·Âç¿Í2¿Í¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤ãÉÝ¤¤¡£¡×¡ÖÆ±»þ¤Ëµã¤¤¤¿¤é¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¡ª¡×¡ÖÉ×¤¬Æ¯¤¤Ë¤Ç¤Æ¤ë´ÖÃ¯¤«¤Ë¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Î¡¡¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤à¤Î¤¬ÂçÊÑ¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¡ÖÁÐ»Ò¥ï¥ó¥ª¥ÚÌµÍý¡×¤ÈÂê¤·¤¿¡Ö³¨Æüµ¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö³¨Æüµ¡×¤Ç¤Ï¡ÖÊªÍýÅª¤ËÂç¿Í£²¿Í¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤ËÌµÍý!!¡¡Æ±»þ¤Ëµã¤¯¤È¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¤À¸³è¡¢¤È¤¯¤ËÌë¤«¤éÄ«¡¡£±Æü¤º¤Ä¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¡¡Ä«¡¢Ãë¤Î¤ê¤³¤¨¤Æ¤âÌëÄÌ¤·¤À¤«¤é¡¡¤Ä¤Å¤±¤ÆÌ²¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤Ë¤Ê¤ë!!¡×¤Ê¤É¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Íê¤ì¤ë¼ê¤òÍê¤ê¤Ê¤¬¤éËèÆü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÂçÊÑ¤µ¤â¤¢¤ë¤±¤É¤½¤ì°Ê¾å¤Ë°¦¤ª¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¤à¤¯¤ß¤È¤Î¤¿¤¿¤«¤¤¡¡Ãå°µ¥½¥Ã¥¯¥¹Íú¤¯Á°¤ÈÍú¤¤¤¿¸å¤Î°ã¤¤¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢Â¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
