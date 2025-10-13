¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¡¢²ÈÂ²¤¬Âç¹¥Êª¤À¤È¤¤¤¦¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¡Ö¥ì¥·¥ÔËÜ¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬11Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤¬Âç¹¥Êª¤À¤È¤¤¤¦¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬²ÈÂ²¤Ëºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÄ¹½÷¤ÎCocomi¡Ê24¡Ë¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¿¥³ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ä¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Å¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¤¤¤Á¤´¥à¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¹©Æ£¡£
¤Ð¤Ð¤Á¤ã¤óÂç¹¥Êª¤Î¹õÅü¾ø¤·¥Ñ¥ó
¡¡2025Ç¯10·î11Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬Âç¹¥Êª¤À¤È¤¤¤¦¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¡¢¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ð¤Ð¤Á¤ã¤óÂç¹¥Êª¤Î¹õÅü¾ø¤·¥Ñ¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¹õÅü¤Ï¡¢ÉÓ¤ÎÄì¤Ç¤¿¤¿¤¤¤ÆºÙ¤«¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ªÁ´Î³Ê´·Ú¤¯¥«¥Ã¥×1¡¢¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ëÊ´ ·Ú¤¯¥«¥Ã¥×1 ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¾®¤µ¤¸1 Æ¦ÆýÅ¬ÎÌ 100¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡©¤Æ¤ó¤µ¤¤ÅüÂç¤µ¤¸2¡¢Íñ1 ¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸1 ¹õÅü°Ê³°¤òÁ´Éôº®¤¼¤Æ¡¢1ÈÖºÇ¸å¤Ë¹õÅü¤òÆþ¤ì¤ÆÁá¿æ¤¤·¤Þ¤¹¡ª¥³¡¼¥Ò¡¼É÷Ì£¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ËõÃãÉ÷Ì£¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¤È³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¹©Æ£¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ê²ÈÂ²¤À¤è¤Í¡Á¡×¡Ö¥ì¥·¥ÔËÜ¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡£¤ªÊìÍÍ»×¤¤¤ÎÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤âºî¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë