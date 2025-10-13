Myuk、10月クールTVアニメ『終末ツーリング』EDテーマ「グライド」11月26日CDリリース決定！
既発曲「Arcana」がInstagramリール総再生回数1000万回を突破し、「愛の唄」（Prod by Guiano）がテレビ朝日系全国24局ネット「EIGHT-JAM」にて、音楽プロデューサー蔦谷好位置の2024年マイベスト曲として選出されるなど、注目集めるシンガーMyuk（読み：ミューク）。
アニメ『終末ツーリング』EDテーマ「グライド」が、11月26日にCDリリースすることが決定した。ジャケットはアニメ描き下ろし。予約もスタートしている。
楽曲「グライド」は、繰り返しの日々の中で立ち止まりながらも、前へ前へと進み続ける決意を歌ったエモーショナルな1曲。回り道を肯定し、見えない未来へ向かっていくひたむきな姿勢が、Myukの優しくも芯のある声で表現されている。
さらに、初の海外単独公演となる「Myuk China Tour 2025 Message from “Marie”」を発表。中国は上海/北京を回るツアーとなっており、国内ライブツアー「Message from “Marie”」を海外公演に向けアップデートした内容となっている。
来年にはキャリア最大規模のライブツアー「Myuk Anniversary Concert Tour 2026」を控えているMyuk。初日は3月21日（土）名古屋 ダイヤモンドホールを皮切りに、3月22日（日）大阪 なんばHatch、ラストは3月29日（日）Zepp DiverCity (TOKYO)にて実施予定。チケット先行受付中のため、こちらもあわせてチェックして欲しい。
今後の動きに是非注目して欲しい。●リリース情報
TVアニメ『終末ツーリング』EDテーマ
Single
「グライド」
11月26日発売
CD予約はこちら
https://myuk.lnk.to/NiClf6
※SHOPは順次追加されます。
【期間生産限定盤（CD＋BD）】
価格：￥3,000（税込）
品番：AICL-4830〜4831
EPサイズデジパック仕様
初回仕様︓アニメ描き下ろしジャケットステッカー封入
＜収録曲＞
M1. グライド
M2. グライド (Instrumental)
M3. グライド (TV Size)
BD：TVアニメ「終末ツーリング」＃１ノンクレジットエンディングムービー
配信リンクはこちら
https://myuk.lnk.to/Glide
●作品情報
『終末ツーリング』
2025年10月4日から、毎週土曜23:30〜放送＆配信開始！
＜イントロダクション＞
誰もいない終末世界を旅する少女、ヨーコとアイリ。
名所の風景ふたりじめで写真を撮ったり、
自然いっぱいな街中でキャンプをしたり。
オフロードバイク・セローにタンデムで走る２人の旅は、
渋滞もなければ信号にも止められない、いまだかつてない自由なツーリング旅！
2人の少女と1台のセローが滅んだ日本を駆け回る、
異色のツーリングコミックがテレビアニメ化！
世界も終わったし、バイクに乗って旅に出よう！
【スタッフ】
原作：さいとー栄（「電撃マオウ」連載／KADOKAWA刊）
監督：徳本善信
シリーズ構成・脚本：筆安一幸
キャラクターデザイン・総作画監督：明珍宇作
美術監督：李 凡善 (BON.Corp)
色彩設計：田中直人、岡崎順子
プロップ設定：北原大地
撮影監督：廣岡 岳
3DCG監督：濱村敏郎
2Dグラフィック：ワツジサトシ
編集：坪根健太郎
音響監督：明田川 仁
音楽：末廣健一郎
アニメーション制作：Nexus
オープニングテーマ「Touring」Conton Candy
エンディングテーマ「グライド」Myuk
【キャスト】
ヨーコ：稲垣好
アイリ：富田美憂
●ライブ情報
Myuk Anniversary Concert Tour 2026
愛知
2026年3月21日(Sat)
DIAMOND HALL
OPEN 17:30｜START 18:00
全席指定 \5,500-（税込/ドリンク代別)
INFO：JAILHOUSE TEL 052-936-6041
大阪
2026年3月22日(Sun)
なんばHatch
OPEN 17:00｜START 17:30
1F指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)
2F着席指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)
INFO：SOGO OSAKA TEL 06-6344-3326
東京
2026年3月29日(Sun)
Zepp DiverCity (TOKYO)
OPEN 16:45｜START 17:30
1F指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)
2F着席指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)
INFO：HOT STUFF PROMOTION TEL 050-5211-6077
チケット先行情報
オフィシャルHP先行 ※抽選受付
受付期間：2025年10月4日(土)12:00〜10月19日(日)23:59
https://l-tike.com/myuk/
関連リンク
『終末ツーリング』公式サイト
https://shumatsu-touring.jp
Myukオフィシャルサイト
https://myuk.jp/