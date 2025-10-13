Èþ½÷Âîµå¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥ó21ºÐ¡¢¥¥¹´é¡õ¥¦¥£¥ó¥¯¤Î¡Ö·ã¥«¥ï¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë...¥¥å¥ó¡¡¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×
¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹4°Ì¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¡¢´î¤Ö»Ñ¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿´Ú¹ñ¤Î¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥óÁª¼ê¡Ê21¡Ë¤¬2025Ç¯10·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥óÁª¼ê¤Ï¸½ºß¡¢Âîµå¤ÎT¥ê¡¼¥°¡¦¶å½£¥«¥ê¡¼¥Ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡£
¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¼«Á³ÂÎ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È
¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥óÁª¼ê¤Ï¡¢¿°¤ä¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¼«Á³ÂÎ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò5ËçÅê¹Æ¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¤¤¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¿°¤òÆÍ¤½Ð¤·¤¿¡Ö¥¥¹´é¡×É÷¤Î¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥¦¥£¥ó¥¯¤â²Ã¤¨¤¿¡Ö·ã¥«¥ï¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£