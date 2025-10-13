【台風のたまご＝熱帯低気圧】の発生

「強い台風２３号」は、八丈島を暴風域に巻き込みながら東北東に進んでいて、強風域が関東地方の一部にかかっています。また新たに「台風のたまご＝熱帯低気圧」が、日本の南で発生しました。

１４日（火）～２３日（木）の、を画像で掲載しています。

■「熱帯低気圧」を表す「TD」が天気図に

１３日（月祝）夜の予想天気図に「熱帯低気圧＝台風のたまご」を表す「ＴＤ」マークが現れました。「ＴＤ」とは「TROPICAL DEPRESSION」の略で、日本語では「熱帯低気圧（最大風速34ノット未満）」の意味です、最大風速34ノットは、台風情報でよく耳にする最大風速17.2ｍのことで、この最大風速が17.2ｍ以上になれば「台風」になります。

■強い台風２３号情報

「強い台風第２３号」は、この後は伊豆諸島から次第に遠ざかる見込みですが、伊豆諸島では、非常に強い風や猛烈な風が吹いて、大しけとなっている所があります。また、台風本体の発達した雨雲は東に抜けつつあるものの、大気の非常に不安定な状態が続いており、伊豆諸島では９日（木）の台風第２２号による記録的な大雨に加え、これまでの大雨の影響で、地盤が緩んでいる所があり、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高くなっている所があります。

八丈町と青ヶ島村では、１３日（月祝）は不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、塩害に注意してください。また、１３日（月祝）夕方にかけて、うねりを伴う高波に警戒してください。

雨風シミュレーション１４日（火）～２３日（木）

シミュレーションでは、台風２３号の「反時計回りの渦」が、伊豆諸島から日本の東の海上を進んでいきます。また、これとは別の「反時計回りの渦」が１６日（木）頃からフィリピンの東の海上に現れ、「渦」はだんだんとハッキリとしてきて、西に向かいそうです。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「反時計回りの渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報 （１４日（火）～２０日（月））

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。

前線を伴った低気圧が通過するため、雨が予想されている所が多くなっています。気象庁の見解では「１６日（木）は、北日本を中心に発達する低気圧により大雨となり、低気圧の発達の程度によっては、警報級の大雨となるおそれがある」としています。

また前線通過後は、北から涼しい空気が入り気温が下がる見込みです。２０日（月）の予想最高気温は〈東京１９℃（１１月上旬並み）〉〈大阪２２℃（１０月下旬並み）〉となっています。

