»°½Å¡¦·§Ìî»Ô¤À¤±¤ÇºÏÇÝ¤Î´»µÌÎà¡Ö¿·É±¡×¤Î¼ý³Ï»Ï¤Þ¤ë¡¡µîÇ¯¤Î2ÇÜ¶á¤¤34¥È¥ó¤¬¼ý³Ï¸«¹þ¤ß
»°½Å¸©·§Ìî»Ô¤ÇÆÃ»º¤Î´»µÌÎà¡¢¡Ö¿·É±¡×¤Î¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿·É±¡×¤Ï30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë·§Ìî»Ô¿·¼¯Ä®¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿´»µÌÎà¤Ç¡¢ºÏÇÝ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç·§Ìî»Ô¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¸¥åー¥¹¤ä¾ÆÃñ³ä¤ê¤Î¤Û¤«¡¢¾Æ¤µû¤Ê¤É¤Ë¤«¤±ÎÁÍý¤ËÌ£¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
·§Ìî»Ô¤Õ¤ë¤µ¤È¿¶¶½¸ø¼Ò¤ÎÇÀ±à¤Ç¤Ï¡¢´°½Ï¤¹¤ëÁ°¤ÎÇ»¤¤ÎÐ¿§¤Î¼Â¤ò1¤Ä1¤ÄÃúÇ«¤Ë¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃúÇ«¤Ê¼êÆþ¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆµîÇ¯¤Î2ÇÜ¶á¤¤¡¢34¥È¥ó¤Î¼ý³Ï¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¼Â¤âÂç¤¤¯Ì£¤È¹á¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ý³Ï¤Ï11·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
