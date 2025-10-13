◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１３日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）

青空の下、２２チーム（含むオープン参加１チーム）が勢いよく出雲路に駆けだした。

前回大会は国学院大が２時間９分２４秒で、２０１９年以来５年ぶり２度目の優勝。４０秒差の２位に駒大、１分差の３位は青学大だった。

出雲駅伝は６区間４５・１キロ。２時間少々で勝負が決するスピード駅伝。昨季覇者の国学院大、昨季の３大駅伝すべて２位と安定した強さを持つ駒大、箱根駅伝王者の青学大、スピードランナーがそろう中大、伝統校の早大、駅伝巧者の創価大と帝京大が激しい優勝争いを繰り広げることになりそうだ。アイビーリーグ選抜も優勝争いに加わる可能性がある。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【１区（８キロ）】４キロを通過、半分を過ぎても先頭集団は力強い走りを続けている。 残り１キロ、トップを走る国学院大の青木瑠郁（４年）を抜いた中大の２年生・岡田開成がそのまま先頭でタスキをつないだ。２秒差で駒大、３位は帝京大と続いた。

【２区（５・８キロ）】残り１キロを切って、先頭でつないだ中大は６位グループに吸収。先頭を走るのは駒大、２位に早大が続く。残り６００メートルで先頭に立った早大・山口智規（４年）が１０位でもらったタスキを首位に押し上げる力走を見せた。２位以下は駒大、創価大が続いた。

【３区（８・５キロ）】半分を経過して、トップでタスキを受けた早大の１年生・鈴木琉胤がトップを走る。ラストは城西大のヴィクター・キムタイ（４年）に首位を譲るも、３位でタスキをつないだ。ここまですべての中継所でトップが入れ替わる熱戦となっている。

【４区（６・２キロ）】城西大、国学院大、早大がトップ集団を形成。連覇を目指す国学院大・辻原輝（ひかる、３年）が１７分２０秒の区間新記録をたたき出し、トップでタスキをつないだ。

【５区（６・４キロ）】国学院大の高山豪起（４年）が首位を独走、後続との差を開いた。ＩＶＹ選抜が早大と２位、３位争いを繰り広げている。高山はそのままトップで最終６区へと笑顔でタスキをつないだ。

【６区（１０・２キロ）】３位でタスキをつないだ早大は箱根駅伝での快走で「山の名探偵」としてブレイクした早大・工藤慎作（３年）が力強い走りを披露。２位で首位の国学院大に迫る。残り３キロ、国学院大の最終走者・上原琉翔主将（４年）が２年連続３度目の優勝へと粘り強く走りゴールを目指す。国学院大はそのままトップでゴール、２位に早大、３位に創価大が続いた