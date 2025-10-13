２月に乃木坂４６を卒業した与田祐希が１３日、都内で行われたＭＢＳ系連続ドラマ「死ぬまでバズってろ！！」第１話先行上映＆トークイベントに鈴木仁、星乃夢奈と共に登壇した。

同作は与田が乃木坂４６卒業後、地上波ドラマ初出演となる作品。

作品内容に関連して、もし自身がインフルエンサーになるとしたら何系のインフルエンサーになるか聞かれた与田は「この仕事をしていなかったらＳＮＳはやってないと思う。私が今ＳＮＳをやってる理由ってファンの方に喜んでもらいたいとか、お知らせを見てもらいたいとかそういう理由なので。もしファンの人がいなかったら２６歳の私は地元の友達だけのアカウントで野良猫とかあげてる気がします」と答えた。

その後、「何か選べって言われるなら…」と続けるも、「いや何でもないです」と言いよどみつつ、「人が喜ぶ暴露とかはいいかなと（笑）人が傷つかない暴露系ならやってやってもいいかな」と善良な暴露系インフルエンサーになりたいことを明かした。

最後に、同作の見所について「ほとんどの方がＳＮＳによって人生が変わったり、誰かによって変えられることもあったり。ＳＮＳに限らず誰かの正義が誰かの悪であったり、そういう世の中なんだろうなと思うのですが、このドラマはそういうＳＮＳの良さと怖い部分がポップに、ジェットコースターのような速いスピードで描かれているので、皆さんにも他人事と思わず見ていただきたい」と語った。