モデルでタレントの益若つばさ（３９）が１３日までに自身のインスタグラムを更新。懐かしいギャルメイクを披露した。

「久しぶりに平成ギャルメイクをしたんだけど、自分でもビックリするくらい２０年前にタイムスリップしました！！」と益若。ダークな肌色をベースに太めのアイラインをしっかり入れたメイクで、当時の自身の写真を手にしたショットをアップした。

感想は「体感全く同じ！！目の前に現れた自分に脳が混乱した！笑 むしろメイクが上達してる！笑⁡ いつでも戻れるんだ！！」。そして「そりゃあギャルメイク似合うとは思うけと、流石（さすが）にギャルは卒業したので新しい顔もよろしくお願いします！笑 ギャルマインドは一生背負います！」と現在の姿のショットも添えた。

この投稿には「うわ！！懐かしい。私も２０年前に戻れた」「本当にタイムスリップです！」「ほんとにすごい！」「メイクの力ってすごい！」「ギャルメイクのつーちゃんも今のつーちゃんもどっちも好き」「めちゃくちゃいけてるやつやん」「つぅちゃんといえば、ギャルなのよ」「凄（すご）い。まんま戻れるんだ！」「めっちゃエモい！」など驚きの声が寄せられていた。