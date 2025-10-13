◇出雲全日本大学選抜駅伝（2025年10月13日 出雲大社前─出雲ドーム前の6区間45.1キロ）

学生3大駅伝の開幕戦、出雲駅伝は米アイビーリーグ選抜を含む22チームが参加して出雲大社前をスタートした。

箱根駅伝2連覇の青学大は、当日のエントリー変更で2区（5.8キロ）に5000メートル13分28秒台の折田壮太（2年）を投入。2時間6分5秒のマラソン日本学生記録を持つエース黒田朝日（4年）を最長の最終6区（10.2キロ）に据えた。原晋監督は松江市が舞台のNHK連続テレビ小説にちなんだ「ばけばけ大作戦」を発令しており、7年ぶり5度目の優勝を狙う。

出雲2連覇を目指す国学院大は4区（6.2キロ）を2年連続出場となる辻原輝（3年）に変更。昨季は3大駅伝全て2位だった駒大は5区（6.4キロ）に3大駅伝初出場の菅谷希弥（2年）を入れ、アンカーのエース山川拓馬（4年）につないで2年ぶり制覇に挑む。

初優勝を目指す中大は4区の吉居駿恭（4年）らエントリーに当日変更なし。“山の名探偵”工藤慎作（3年）をアンカーに置いて15年ぶりの優勝を狙う早大を含め、「5強」の優勝争いとみられている。

▽学生3大駅伝 出雲全日本大学選抜駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝の3つ。出雲は最も短い6区間45.1キロで争われる。全日本（11月2日）は8区間106.8キロ、箱根（来年1月2、3日）は10区間217.1キロ。昨年は出雲と全日本を国学院大が制し、今年の箱根は青学大が2連覇を果たした。