草剛 仲良しだという超大物芸能人告白「お食事とか」「縁がある」 共演長いが私生活「近づかない」人も
俳優の草磲剛（51）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。仲の良い芸能人を挙げる場面があった。
MCの「ハライチ」澤部佑から「芸能界でどうですか、仲のいい方」と問われた草磲は「今でいうとタモリさんとかよくさせていただいてます。『笑っていいとも!』でとか」と回答。
「今でもたまにお食事とか連れて行っていただいたりとか。いい交流関係を築かせていただいたり」としみじみと話した。
あと「斉藤和義さんとか」とシンガー・ソングライターの名前を挙げ、「ギターが好きなんで」と声を弾ませた。
「両お方が“かずよし”という名前で。“かずよし”さんと私はちょっと縁があるというか」とほほ笑んだ。
人見知りだとも話していたが、2人には自分からいくのかと聞かれ「僕はファンなんでね」「そういう時は僕は心を開いて、やっぱり好きな人には心を開けるんでしょうね」と草磲。
「だから長く一緒に（共演）したユースケ・サンタマリアさんとか、本当に長く一緒にしたんですけど、あまりプライベートではなくて。いや、僕はユースケさんのファンじゃないのかもしれない」と苦笑い。
「ファンではないのかもしれない。なんであんなにユースケさんと番組やったのに、俺はなんでプライベートでは近づかないのかなと思って。ファンじゃない…」と親しげに話して笑わせた。