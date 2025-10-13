俳優の草磲剛（51）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。仲の良い芸能人を挙げる場面があった。

MCの「ハライチ」澤部佑から「芸能界でどうですか、仲のいい方」と問われた草磲は「今でいうとタモリさんとかよくさせていただいてます。『笑っていいとも!』でとか」と回答。

「今でもたまにお食事とか連れて行っていただいたりとか。いい交流関係を築かせていただいたり」としみじみと話した。

あと「斉藤和義さんとか」とシンガー・ソングライターの名前を挙げ、「ギターが好きなんで」と声を弾ませた。

「両お方が“かずよし”という名前で。“かずよし”さんと私はちょっと縁があるというか」とほほ笑んだ。

人見知りだとも話していたが、2人には自分からいくのかと聞かれ「僕はファンなんでね」「そういう時は僕は心を開いて、やっぱり好きな人には心を開けるんでしょうね」と草磲。

「だから長く一緒に（共演）したユースケ・サンタマリアさんとか、本当に長く一緒にしたんですけど、あまりプライベートではなくて。いや、僕はユースケさんのファンじゃないのかもしれない」と苦笑い。

「ファンではないのかもしれない。なんであんなにユースケさんと番組やったのに、俺はなんでプライベートでは近づかないのかなと思って。ファンじゃない…」と親しげに話して笑わせた。