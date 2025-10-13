「天国の父からのプレゼントかな？」平原綾香の「奇跡」動画に反響 万博閉幕前夜の出来事「すごーーーい」
歌手の平原綾香が12日、自身のインスタグラムを更新し、「奇跡」「神様から贈り物をもらったよう」な瞬間を伝えた。
【動画】万博閉幕前夜… 平原綾香の「奇跡」動画
平原は、13日に閉幕する大阪・関西万博のファイナルイベントの第2部「EXPO Thanks LIVE」に出演予定。インスタグラムでは、このリハーサルの動画を添えた。
「リハーサル中の奇跡！」として、「花火と曲のエンディングがまるでタイミングを合わせたみたいにピッタリと合いました」と紹介。「本当に偶然の出来事でしたがあまりにも合い過ぎていて現場のスタッフたちからは思わず歓声が上がりました」と報告。
「万博の神様から贈り物をもらったような気持ちです！または、天国の父からのプレゼントかな？」と感謝を込め、「ファイナルイベントでは想いを胸に歌ってきます。最後まで応援よろしくお願いします！」と呼びかけた。
ファンからは「すごーーーい」「素敵」「キセキをありがとう」と多数の声が寄せられている。
