昨年の大会で、５年ぶり２度目の優勝を飾った国学院大。ゴールテープを切る、アンカーの平林清澄（２０２４年１０月１４日）

写真拡大 (全2枚)

　出雲全日本大学選抜駅伝が１３日に島根県出雲市の出雲大社〜出雲ドームの６区間、４５・１キロのコースで行われる。

　スタートは午後１時５分の予定。大学男子の陸上長距離は春のトラックシーズン、夏の鍛錬期を経て駅伝シーズンを迎えた。いわゆる「大学三大駅伝」は出雲駅伝の後、１１月２日の全日本大学駅伝から、来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）へとつながる。

過去１０年間の三大駅伝の優勝校は以下の通り

　　　　出雲　　　　全日本　　　箱根

２４年　国学院大　　国学院大　　青山学院大
２３年　駒沢大　　　駒沢大　　　青山学院大
２２年　駒沢大　　　駒沢大　　　駒沢大（三冠）
２１年　東京国際大　駒沢大　　　青山学院大
２０年　−　　　　　駒沢大　　　駒沢大
１９年　国学院大　　東海大　　　青山学院大
１８年　青山学院大　青山学院大　東海大
１７年　東海大　　　神奈川大　　青山学院大
１６年　青山学院大　青山学院大　青山学院大（三冠）
１５年　青山学院大　東洋大　　　青山学院大
（※　２０２０年の出雲駅伝は新型コロナウイルス禍で大会中止）

　過去１０年間の「大学三大駅伝」での三冠達成は青山学院大と駒沢大の２校。１９８９年に出雲駅伝が始まって３大会が行われるようになって以降の三冠は、９０年の大東文化大、２０００年の順天堂大、１０年の早稲田大に、青山学院大、駒沢大を加えた５校となる。（デジタル編集部）