出雲全日本大学選抜駅伝が１３日に島根県出雲市の出雲大社〜出雲ドームの６区間、４５・１キロのコースで行われる。

スタートは午後１時５分の予定。大学男子の陸上長距離は春のトラックシーズン、夏の鍛錬期を経て駅伝シーズンを迎えた。いわゆる「大学三大駅伝」は出雲駅伝の後、１１月２日の全日本大学駅伝から、来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）へとつながる。

過去１０年間の三大駅伝の優勝校は以下の通り

出雲 全日本 箱根

２４年 国学院大 国学院大 青山学院大

２３年 駒沢大 駒沢大 青山学院大

２２年 駒沢大 駒沢大 駒沢大（三冠）

２１年 東京国際大 駒沢大 青山学院大

２０年 − 駒沢大 駒沢大

１９年 国学院大 東海大 青山学院大

１８年 青山学院大 青山学院大 東海大

１７年 東海大 神奈川大 青山学院大

１６年 青山学院大 青山学院大 青山学院大（三冠）

１５年 青山学院大 東洋大 青山学院大

（※ ２０２０年の出雲駅伝は新型コロナウイルス禍で大会中止）

過去１０年間の「大学三大駅伝」での三冠達成は青山学院大と駒沢大の２校。１９８９年に出雲駅伝が始まって３大会が行われるようになって以降の三冠は、９０年の大東文化大、２０００年の順天堂大、１０年の早稲田大に、青山学院大、駒沢大を加えた５校となる。（デジタル編集部）