クリスピーポテトチキン（料理・藤井 恵、撮影・木村 拓）


【写真を見る】コーンフレークのころもがザクザク！ 冷めてもおいしいクリスピーフライ

煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。

そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。

■クリスピーポテトチキン

せん切りのじゃがいもをころもにした変わり揚げ

1人分　381kcal

塩分　2.2g

材料（2人分）

じゃがいも…2個（約260g）

とりささ身…4本（約200g）

＜下味＞

おろししょうが、しょうゆ、酒…各小さじ1

＜A（混ぜる）＞

・小麦粉、水…各大さじ2

・マヨネーズ…大さじ1



小麦粉

揚げ油

作り方

1　じゃがいもは皮つきのままよく洗い、スライサー（または包丁）で細めのせん切りにし、ボウルに入れて塩小1/2をまぶす。2〜3分おき、しんなりとしたらさっと洗い、水けを絞る。

2　ささ身は斜め半分に切り、下味をもみ込む。小麦粉を薄くまぶしてAをからめ、1切れずつ1の1/8量でおおい、ふわっと巻きつけるイメージで、軽く押さえて密着させる。

3　フライパンに揚げ油を2cm深さまで入れ、約170℃に熱する。2を入れてうすく色づくまで2〜3分揚げる。約180℃にし、きつね色になるまで時々返しながら2〜3分揚げ、油をきって器に盛る。好みでベビーリーフを添える。

料理／藤井 恵、撮影／木村 拓

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』