スペイン発チョコレートブランド「ブボ・バルセロナ」でクリスマスケーキの予約開始！あでやかなグラサージュが聖夜を彩る
スペイン・バルセロナ発のチョコレートブランド「ブボ・バルセロナ」から、クリスマスケーキ「シャビーナ レガロ 2025」が数量限定で登場。2025年9月30日より予約受付がスタートした。24種のチョコレートが楽しめるアドベントカレンダー「クリスマス アドベントカレンダー ゴールド オーナメント」とともに、2025年のクリスマスを盛り上げる。
【写真】鮮やかなグラサージュに目を奪われる。「シャビーナ レガロ 2025」4号／ 2〜4人用 、6480円
■スパイスの香りをまとう特別なケーキ
2025年9月から予約受付中の「シャビーナ レガロ 2025」は、ブボ・バルセロナを代表するケーキ「シャビーナ」にクリスマス限定デザインを施した特別なひと品。鮮やかな赤いグラサージュと、クリスマスツリーを彩るオーナメントのムース、ヒイラギ型チョコレートが華を添える。
シナモン、ナツメグ、クローブ、5種の黒コショウなど数種類のスパイスとオリーブオイルを使用したアーモンド生地は、豊かな香りが魅力。さらにダークチョコレートのムース、チョコレートプラリネが合わせられ、見た目も中身も洗練された心弾むようなクリスマスケーキに仕上がっている。
■クリスマスケーキ予約詳細
「シャビーナ レガロ 2025」(4号・ 2人〜4人用)の価格は6480円。2025年9月30日より、数量限定で予約を受け付けている。
［受渡し期間］
2025年12月13日(土)〜25日(木)
※12月16日(火)は定休日の予定
※12月23日(火)は営業
［受渡し時間］
12時〜20時
※受取日時は予約の際に選択のこと
※2025年12月23日(火)〜25日(木)は1階ブティックのみ21時まで営業、受渡し時間も21時まで延長
［受渡し場所］
ブボ・バルセロナ 表参道店
［予約方法］
公式オンラインショップにてWeb予約または「ブボ・バルセロナ 表参道店」へ電話予約(03-6427-3039)
※売り切れ次第、受付終了
※電話予約の受注時間は、火曜を除く毎日12時〜20時
※公式オンラインショップにて注文の場合も、受渡しは「ブボ・バルセロナ 表参道店」のみ
■クリスマス限定アドベントカレンダーもお目見え
同店では、2025年9月30日から、ゴールドにきらめくスペシャルなアドベントカレンダーの販売もスタート。扉の中には、大人気のチョコフルーツを始め、チョコロックやマンディアン、チョコレートバーなど、ブボ・バルセロナを代表するチョコレート24種類が詰まっている。
アドベントカレンダーのモチーフは、上品なクリスマスのオーナメント。リボン付きなので、クリスマスツリーや部屋に飾ることもできる。
■アドベントカレンダー商品情報
商品名：クリスマス アドベントカレンダー ゴールド オーナメント
価格：9990円
内容：チョコレート24種入／チョコフルーツ7種、チョコロック6種、マンディアン3種、チョコレートバー8種
販売店舗：公式オンラインショップ、ブボ・バルセロナ 表参道店
※表参道店では2025年11月1日(土)より販売。
※数量限定、売り切れ次第終了
■2025年は2つのアニバーサリーイヤー
2025年に創業20周年を迎えた「ブボ・バルセロナ」。芸術と歴史が交差するバルセロナのボルン地区に本店を構え、熟練の職人が一つひとつ丁寧に作り上げる唯一無二のチョコレートはまさに芸術品で、2017年の日本上陸以来、多くの顧客に愛されてきた。
加えて、2020年リニューアルオープンした「ブボ・バルセロナ 表参道店」も、2025年10月で5周年を迎える。同店ではアニバーサリーを記念して、店舗限定イベントやSNSキャンペーンなど、特別な企画を多数準備中。今後日本に初上陸する商品も登場予定とのことで、最新情報は公式サイトやSNSで随時発信される。
■ブボ・バルセロナ 表参道店について
スペイン・バルセロナを代表するチョコレートブランド「ブボ・バルセロナ」の日本旗艦店。スペインから直輸入する繊細で芸術的なチョコレートや、本国のレシピを忠実に再現したケーキやマカロンをテイクアウトできるほか、2階カフェではイートインも楽しめる。
■ブボ・バルセロナについて
2005年にスペイン・バルセロナで誕生した、唯一無二のチョコレートブランド。最高品質の食材と芸術性を巧みに融合させ、洗練された奥深い味わいのチョコレートを作り続けている。ラグジュアリーでありながらも遊び心が光るチョコレートを提供。
■ブボ・バルセロナの世界を創り上げる二本柱
●アートディレクター／エルネスト・アメラーさん
ビジュアルとクリエイティブ要素を統括するアートディレクター。パッケージやディスプレイ、インテリアデザインのみならず、ケーキやチョコレートなどのデザインにも携わり、「ブボ・バルセロナ」のユニークさを象徴する「チョコスカルプチャー」のような時代を超えた作品を創造し続ける。
●シェフパティシエ／キラム・ウル・ハッサンさん
熟練のパティシエチームを率いるシェフパティシエ。バルセロナの土地からインスピレーションを受け、美しさと味が秀逸であること、常に最高のクオリティを誇る逸品を作りたいという情熱を持って、「ブボ・バルセロナ」の卓越性を追求し続ける。
今回の新商品について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の新商品の狙いは？
ブボ・バルセロナを代表するケーキ「シャビーナ」を、今年もクリスマス仕様でお届けできることになりました。毎年発売を心待ちにしてくださるお客様も多い人気商品で、スパイスを効かせたチョコレートケーキは、大切な人と過ごす聖夜を華やかに演出します。チョコレート好きの方はもちろん、カップルや大人の方に味わっていただきたい“特別なご褒美ケーキ”です。
ーー今回の新商品のイチオシは？
おすすめは、24日間すべて異なる味わいを詰め込んだ「アドベントカレンダー」です。クリスマスオーナメントをモチーフにしたデザインで、クリスマスツリーに飾りながら楽しめるのが魅力。一つひとつを開けるたびに広がる多彩なチョコレートを味わいながら、心躍るカウントダウンをお楽しみください。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
ブボ・バルセロナのクリスマスケーキとアドベントカレンダーが、皆様の大切なひとときをより華やかに彩りますように。さらに新作スイーツもご用意していますので、ぜひ公式サイトやSNSでチェックしてください。
2025年のクリスマスは、芳じゅんなスパイスとチョコレートの豊かなマリアージュを楽しんでみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
