八村塁が3本の3ポイントを含む16得点の活躍…レイカーズはプレシーズン初白星

10月13日（現地時間12日）にクリプトドットコム・アリーナでNBAプレシーズンゲームが行われ、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがゴールデンステイト・ウォリアーズと対戦した。

レブロン・ジェームズ、ルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、マキシ・クレバー、アドゥ・ティエロが欠場したレイカーズは、オースティン・リーブスが2試合ぶりの復帰。ダルトン・コネクト、ジャレッド・バンダービルト、八村、ディアンドレ・エイトンとともに先発出場した。

八村は第1クォーターから積極的にシュートを放ち、開始3分49秒に3ポイントシュートで初得点を記録。ゲイブ・ビンセント、ジェイク・ラレイビアといったベンチメンバーも得点を重ね、30－24と6点リードで最初の12分間を終えた。

第2クォーターはレイカーズのペースで試合が進み、八村も“4点プレー”を成功させるなど躍動。63－48とリードを広げた前半を終えて、リーブスが15得点、八村が14得点、エイトンが10得点、コネクトが8得点を挙げた。

後半、八村は第3クォーター残り2分3秒まで出場。27分12秒のプレータイムで3本の3ポイントを含む16得点に3リバウンド2アシスト1スティールを記録した。

レイカーズは126－116でプレシーズン初白星。八村以外ではリーブスが21得点、コネクトが16得点、エイトンが14得点8リバウンド5アシスト2スティール、ビンセントが13得点2スティール、ラレイビアが11得点5アシストをマークした。

なお、レイカーズは15日（同14日）からフェニックス・サンズ、ダラス・マーベリックスとの2連戦に臨み、18日（同17日）にサクラメント・キングスとのプレシーズンゲーム最終戦を行う。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 126－116 ゴールデンステイト・ウォリアーズ



LAL｜30｜33｜27｜36｜＝126



GSW｜24｜22｜39｜31｜＝116