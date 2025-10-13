メリーチョコレートの看板商品がリニューアル！4種の味が加わった新しい「ファンシーチョコレート」をチェック
株式会社メリーチョコレートカムパニーは、全国の百貨店、量販店およびオンラインショップにて販売する看板商品「ファンシーチョコレート」を2025年10月1日にリニューアル新発売。チョコレートの味わいがより楽しめる新作４種が仲間入りした。
【写真】「ファンシーチョコレート」 に加わった新作のひとつ「アーモンドカップ」。カップ部分もチョコレート！
■ひと箱で15種類の味が楽しめる！
新たに4種類のチョコレートが加わってリニューアルした、新しい「ファンシーチョコレート」。素材の持ち味や組み合わせにこだわり尽くし、ひと粒ごとに異なる個性と楽しさが感じられるラインナップとなっている。
中身と同時に、パッケージも一新。開けた瞬間に心がときめく華やかさと、ギフトとしてもよろこばれる上品さとを兼ね備えたデザインに仕上がっている。
ひと箱に詰められた15種類はいずれもかわいらしい小粒サイズで、同じ味はひと粒もない。本格派のチョコレートでありながら洋酒や合成着色料は不使用で、子どもや高齢者でも安心して食べられる。
■どれから食べよう？新作4種を深堀り！
今回新たに加わったのは、アーモンドカップ、カカオクリーム、練乳ホワイト、ミルクフィアンティーヌの4種。いずれも、見た目も味も個性的な品ばかりだ。
■アーモンドカップ
アーモンドジャンドゥヤにアーモンドがのったひと粒。アーモンドの香ばしさにハマる！
［こだわりポイント］
カップ部分もチョコレート。丸ごとチョコレートの味わいが楽しめる。
■カカオクリーム
とろりとしたガナッシュ入りのチョコレート。カカオの味わいをしっかりと堪能できる。
［こだわりポイント］
カカオガナッシュを閉じ込めたチョコレートは、「ファンシーチョコレート」史上初！
■練乳ホワイト
練乳パウダーと2種類のミルクフレーバーを加え、ミルキーなコクと甘みに仕立てたひと粒。
［こだわりポイント］
口どけのなめらかさが視覚的に感じられるように、丸みや柔らかさを表現。
■ミルクフィアンティーヌ
砕いたクレープ生地が入っていて、サクサクの食感が楽しめる！
［こだわりポイント］
風味の良いクレープ生地とのバランスを考慮し、ベースはシンプルな味わいのチョコレートに。
■パッケージのテーマは「上質さとワクワク感」
パッケージデザインを、上質さとワクワク感が伝わるものへとチェンジ。素材のイラストを使用することで、ふたを開ける前から「どんな味が入っているのだろう」という期待感を高めている。
■「ファンシーチョコレート」とは
「ファンシーチョコレート」は、46年の歴史を誇るロングセラー商品。ヨーロッパで主流の大粒チョコを、小粒で楽しめる日本人向けとして誕生した「ファンシーアメリカン」という商品を前身としている。
「ファンシーアメリカン」は摩天楼のパッケージで人気を集め、1990年にはJAL国際線ビジネスクラスにも採用。1996年に「ファンシーチョコレート」へ改称し、今もなお愛され続ける。
［特徴1］家族みんなで楽しめる
洋酒や合成着色料を使わずに素材本来の味わいを最大限に引き出すレシピで丁寧に仕上げられているから、子どもから大人まで、世代を超えて楽しめるやさしい味わい。
［特徴2］おいしくて値ごろな本格チョコレート
「準チョコレート」や「チョコレート菓子」として表示されるアソート商品が多いなか、ファンシーチョコレートの粒はすべて「チョコレート」と表示できる基準を満たした生地を使用。「カカオ分35％以上、またはカカオ分21％以上かつカカオ分と乳固形分の合計が35％以上」という厳しい条件をクリアした、カカオの風味をしっかりと感じられる本格仕様がうれしい。
同時に、長年の経験と技術による製造工程の効率化により、おいしさと価格がしっかりと両立されている。
■「ファンシーチョコレート」商品情報
今回のリニューアル商品の販売開始は、2025年10月1日。全国の百貨店や量販店、オンラインショップにて購入でき、内容量と価格は以下の通り。
・12個入：702円
・20個入：1296円
・30個入：1944円
・42個入：2592円
・60個入：3888円
※洋酒・合成着色料不使用
■いずれも主役級のチョコレートをアソートに
続いて、「ファンシーチョコレート」全容を紹介！いずれおとらぬ味わいで、すべてが主役級のおいしさを実現している。
■プレーン系
●ミルク
メリーチョコレートこだわりの製法で作られたミルクプレーンチョコレート。まろやかなコクが自慢！
●カカオ58％
カカオ分58％のビタープレーンチョコレート。カカオの香りがたまらない。
●マロン
栗のコクと甘みが、ミルクチョコレートに程よくマッチ。
■フルーツ・素材系
●ストロベリー
甘酸っぱさが応えられない、フリーズドライのいちご入り。
●クッキー&クリーム
クリーミーなホワイトチョコレートに混ぜ込まれたココアクッキーに注目。
●キャラメル
なめらかなキャラメルクリームがとろけ出す、濃厚な味わいが秀逸。
●ジャンドゥヤ
味わい深さと香り高さが特徴の、ヘーゼルナッツのジャンドゥヤ。
●アーモンドクランチ
クラッシュしたローストアーモンドが香ばしいミルクチョコレート。
■お茶系
●ミルクティー
紅茶の茶葉を練り込んで、華やかな味と香りを実現！
●宇治抹茶
ブレンドした宇治抹茶を使用したひと粒。抹茶のうまみと渋みを存分に味わえる。
●コーヒー
モカコーヒーのほろ苦さが活きた、香り豊かな味わい
今回の新商品について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の新商品の狙いは？
今回のリニューアルでは、チョコレートの風味をより楽しめる新作4種を加えた全15種類のラインナップに刷新しました。同じ味はひと粒もなく、それぞれに異なる素材・食感・風味を丁寧に組み合わせているのが特徴です。また、おいしさと価格を両立した実は本格的な味わいの「本格仕様のチョコレート」であることをより多くの方に知っていただきたいと考えています。かわいらしい小粒サイズで、洋酒・合成着色料不使用という安心感もあるため、お子さまのいる季節のイベントやおやつタイムにも最適です。
ーー今回の新商品のイチオシは？
特に注目していただきたいのは、「アーモンドカップ」と「カカオクリーム」です。アーモンドカップはアーモンドジャンドゥヤのなめらかな口溶けと、香ばしいアーモンドをトッピングした、ナッツ好きにはたまらないひと粒です。見た目もかわいらしいカップ型のチョコレートに変更し、ひと粒丸ごとお楽しみいただけるようになりました。カリッとした食感と、濃厚な風味が口の中に広がるため、コーヒーや紅茶のおともに、満足感のあるひと粒をお求めの方にぴったりです。
カカオクリームはカカオの豊かな香りが楽しめるガナッシュを、口溶けのよいチョコレートで包み込みました。ガナッシュのなめらかさも、ぜひお試しいただきたいポイントです。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
メリーチョコレートのファンシーチョコレートは、「かわいい顔をした本格派」です。箱を開けた瞬間に広がるカラフルなひと粒ひと粒は、家族や友人との会話を弾ませ、日常のひとときを特別なものに変えてくれます。ご自分へのご褒美に、大切な方への手土産に。ぜひ、新しい15種類のファンシーチョコレートで、選ぶ楽しさ、味わう楽しさを心ゆくまでお楽しみください。
ワクワク感あふれる本格チョコレートのアソート、家族や友人同士で一緒に食べると話が弾みそう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
