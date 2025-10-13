Image: Apple

2026年はオレンジ色の年になりそうな気配です。

iPhone 17 Pro/ Pro Maxで登場したコズミックオレンジ。カラバリ3色、白と黒のあともう1色に選ばれたのがビビッドなオレンジ。赤でも青でも緑でもピンクでもなくオレンジ！

どうやらiPhone 17 Proを皮切りに、世界は大オレンジブームが始まったようです。あのテイラー・スウィフトの新アルバム『The Life of a Showgirl』もメインカラーがオレンジですから。ガジェットカスタマイズで有名なDbrandもすべて（MacBooからPixelからSwitch 2まで本当にすべて）をコズミックオレンジに染め上がるキット出していますから。

さらに、9to5Googleによれば、ネット常にリークしたGalaxy S26 Ultraらしき画像、なんとこれもオレンジなのですから。

Samsungは例年、年頭にフラッグシップ端末を発表します。来年リリースが期待されるのはGalaxy S26シリーズ。その高位機種であるGalaxy S26 Ultraのカラバリがなんとコズミックオレンジになるかもってね…。確かに、チタン素材などGalaxyがiPhoneを追随することはありますが、オレンジもなの？