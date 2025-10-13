¹ñÃçÎÃ»Ò¡¡Àê¤¤¤Ï¡Ö¿®¤¸¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹ñÃçÎÃ»Ò¡Ê46¡Ë¤¬12Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Àê¤¤¤Ï¿®¤¸¤Ê¤¤ÇÉ¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÍ×½á¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àê¤¤»Õ¤ÎÂç¶ú¥Î¥ê¥³»á¤ËÀê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡Í×¤ÏÀê¤¤¤ò¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿®¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤Ç¡¢¡ÖÀê¤¤ÄÌ¤ê¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡£²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤¹¤°¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹ñÃç¤Ï¡Ö»ä¤Ï¿®¤¸¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡£¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£