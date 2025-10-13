女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が14日、第12話が放送される。

トキ（郄石）が働く機織り工場が景気悪化で資金難に。社長であり親戚の雨清水傳（堤真一）が金策に繰り出し、その間、雨清水家の三男・三之丞（板垣李光人）が社長代理を務めることになった。トキやチヨ（倉沢杏菜）、せん（安達木乃）、女工たちにも不安が広がっていく。一方、松野家では勘右衛門（小日向文世）による銀二郎（寛一郎）への跡取り教育が過熱していた。そんなある日、金策中の傳が倒れてしまう。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。