¡Ú»°¹ñ¥Ü¡¼¥È¡¡BOATRACE¥Ð¥È¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÛÃÏ¸µ¡¦À¾¶¶ÆàÌ¤¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÅÐ¾ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤êMAX
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»°¹ñ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ3Days¡¡BOATRACE¥Ð¥È¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ï3Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë13Æü¤¬º£³«ºÅ¤ÎºÇ½ªÆü¡£¾ìÆâ¤ÏÄ«¤«¤éÇ®µ¤¥à¥ó¥à¥ó¤À¡£
¡¡4RÈ¯ÇäÃæ¤Ë¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿12R¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½Ð¾ìÁª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÄ¶Ëþ°÷¡£Ãæ¤Ç¤âÃÏ¸µ¡¦Ê¡°æ»ÙÉô¤ÎÀ¾¶¶ÆàÌ¤¡Ê29¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÅÙ¤ÏMAX¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢Â¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÀ¾¶¶ÆàÌ¤¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÀ¼±ç¡¢ÂçÇï¼ê¤ÎÃæ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£