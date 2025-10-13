２０２３年の世界の平均寿命は女性が７６．３歳、男性が７１．５歳だった/Alexander Spatari/Moment RF/Getty Images

（ＣＮＮ）２０２３年の世界の平均寿命は１９５０年に比べて２０年長くなり、死亡率も低下していることが、２０４カ国・地域を対象とした最新調査で分かった。しかし大きな格差は依然として残り、自殺や薬物乱用などで死亡する子どもや若者は増えている

米ワシントン大学保健指標評価研究所（ＩＨＭＥ）が１２日の医学誌ランセットに発表した研究によると、２０２３年の世界の平均寿命は女性が７６．３歳、男性が７１．５歳。コロナ禍で一時縮小していた寿命がコロナ禍前の水準に戻った。

２１年に筆頭死因だった新型コロナウイルス感染症は、２３年には２０位に後退し、心疾患と脳卒中が再び世界で筆頭の死因となった。

感染症による死者は全般的に減少傾向にあり、はしか、下痢性疾患、結核による死者は急減している。

世界の死亡と疾病負担（障害や早死にによって失われた健康寿命）の原因は非感染症が約３分の２を占めるようになった。心疾患と脳卒中による死亡率は１９９０年以来減少する一方で、糖尿病、慢性腎臓病、アルツハイマー病による死者は増加した。

世界の疾病負担の約半分は予防可能だと研究チームは指摘し、改善可能なリスク要因を挙げている。

特に影響が大きいリスク要因は高血圧、喫煙、高コレステロール、糖尿病、肥満など。高体格指数（ＢＭＩ）による疾病負担は１０年から２３年にかけて１１％上昇し、高血圧による疾病負担は６％上昇した。

世界で高齢化が進む一方で、子どもや若者の死亡率が増えている国や地域もある。

子どもや若者の間で過去１０年ほどの間に死者数が最も増えたのは北米の高所得層の２０〜３９歳で、主な死因は自殺、薬物の過剰摂取、アルコールの大量摂取だった。

東欧と北米およびカリブ海諸国の高所得層、サハラ砂漠以南のアフリカでは、感染症や不慮の事故によって死亡する５〜１９歳が増加した。

世界の５〜１４歳の子どもにとって最大のリスクは鉄欠乏症で、続いて、安全でない水、衛生問題、栄養不良に関連するリスクの順だった。１５〜４９歳の層では安全でない性行為と職業上のけがを筆頭に、高ＢＭＩ、高収縮期血圧、喫煙が続いている。

平均寿命は高所得国・地域が８３歳で最も高く、サハラ砂漠以南のアフリカは６２歳と最も低かった。