¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¡×¡ÊÆü¸þ¤Ê¤ª¡¢»³ºêÍÚºÚ¡¢È¬¿ÀºÇ²»¡¢¿À³Úºä¤ê¤¨¤ë¡¢¼ÓÑ³ÎÃ»Ò¡¢Áá²µ½÷½í¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢²£ÉÍ£Ù£Ô£Ê¥Û¡¼¥ë¤Ç£³²óÌÜ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¤Ñ¤Ñ¤Ñ¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡·ëÀ®£²¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦£³£ò£ä¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ï¼ÓÑ³¤¬Â´¶ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸½ÂÎÀ©ºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö£Ï£Í£Ä£Ô¡ù¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢À¹¤ê¾å¤²¶Ê¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î£Í£Ã¤Ç¼ÓÑ³¤Ï¡Ö¸½ÂÎÀ©¥é¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¹±Îã¤Î¤¯¤¹¶Ì¤Ç¤Ï¡Ö½Ë¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼£²¼þÇ¯¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Îà¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥á¤âÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÆÃÂç¤Î¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤¤ï¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÏÁá²µ½÷¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö£Ò£Ï£Á£Ä¡¡£Ô£Ï¡¡£Ð£Á£Ò£Ô£Ù¡×¤òÅêÆþ¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¶Ê¤È°ã¤¦¤Î¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤âà¥³¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿¶¤êá¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¥À¥¤¥¸¥ç¡¼¥Ö¡×¡Ö¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡ª¡ª¡×¡Ö¿·½Õ¤á¤Ç¤¿¥¤¥º¥à¡×¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë£·¶Ê¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¿·°áÁõ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¸õÊäÀ¸¤ÎÂ¼¾åÉ±ºÚ¤È¹õºé¥»¥ó¥¸¥å¤¬ÅÐ¾ì¡£¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î£²¿Í¤ò²Ã¤¨¤¿£¸¿Í¤Ç¡Ö¤¨¤¨¤¸¤ã¡ù£Î£É£Ç£È£Ô¡×¤«¤é¡Ö£Ò£Å£Ó£Ô£Á£Ò£Ô¡Ü¡Ü¡×¤Þ¤Ç¥ì¥¢ÂÎÀ©¤Ç¤Î£µ¶Ê¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¼ÓÑ³¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤òËá¤¯¤³¤È°Ê³°¤ÎÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£Æü¡¢¤³¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤Ê¤ó¤«Á´ÉôËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡¢³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¤½¤·¤ÆÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö»ä¤Ï¥¥é¥¥é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµ±¤¤¤Æ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤â¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤«¤é¡£¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤¹¤°Â´¶È¤·¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î¤ê¤ç¤³¤¿¤ó¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤Î²ñ¾ì¤Ç¡Ö¥¹¥Ã¥«¥é¥«¥ó¤Ç¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ÆÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê»³ºê¡Ë¡¢¡Ö¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤º¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ê¿À³Úºä¡Ë¤È²ÝÂê¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÇ®µ¤¤Ë¤ÏËþÂ¤ÊÍÍ»Ò¡£È¬¿À¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢Æü¸þ¤Ï¡Ö£²Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡££³Ç¯ÌÜ¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£