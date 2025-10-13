ビュイックLPGA上海

女子ゴルフの米ツアー・ビュイックLPGA上海の最終ラウンドが12日、中国・チージョンGC（6703ヤード、パー72）で行われ、首位で出た勝みなみ（明治安田）は7バーディー、ボギーなしの65で回り、通算24アンダー。プレーオフ5ホール目でジーノ・ティティクル（タイ）に惜敗したが、2位の賞金20万2195ドル（約3058万円＝13日のレートで換算、以下同）を獲得した。勝を含め、日本人5選手が今季賞金2億円を超え、トップ15に入っている。

プレーオフ5ホールに及ぶ壮絶な死闘の末、勝は悲願の初優勝を逃した。それでも、賞金20万2195ドル（約3058万円）を獲得。今季賞金を157万8162ドル（約2億3859万円）とし、賞金ランキングは5つ上がって13位となった。

ランク上位を日本選手が席巻している。

7月のAIG全英女子オープンで優勝した山下美夢有は、287万3395ドル（約4億3440万円）で3位、竹田麗央は268万9608ドル（約4億661万円）で4位、西郷真央は239万6594ドル（約3億6232万円）で6位、岩井千怜も159万8226ドル（約2億4162万円）で12位につけている。

トップ15に5人が名を連ねているのは、国別で最多。米国、韓国がそれぞれ3人で続く。2億円超えが5人いるのも日本だけだ。

現在のトップはミンジー・リー（オーストラリア）で377万6108ドル（約5億7087万円）となっている。



