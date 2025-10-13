ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、窓辺が一気に賑やかになる、ディズニーデザイン「まるで映画館のような迫力。一枚仕立ての遮光・形状記憶カーテン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「まるで映画館のような迫力。一枚仕立ての遮光・形状記憶カーテン」ズートピア

© Disney

サイズと価格：【約200×110】9,990円（税込）、【約200×120】10,490円（税込）、【約200×135】10,490円（税込）、【約200×150】10,990円（税込）、【約200×178】11,490円（税込）、【約200×185】12,490円（税込）、【約200× 192】12,490円（税込）、【約200×200】13,400円（税込）、【約200×210】14,400円（税込）

幅180〜200cmの窓用

製品幅：約200cm

セット内容： カーテン1枚組（片開き）

品質：ポリエステル100％

遮光2級（遮光率99.80％以上99.99％未満）

形状記憶加工

アジャスターフック付き

付属品：タッセル1本

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニーアニメーション映画『ズートピア』デザインのカーテン。

アートが1枚仕立て（片開き）で描かれたたユニークなカーテンです。

カーテンを閉めると、お部屋にいながら映画の世界に没入することも！

© Disney

主人公「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」をはじめ、「フラッシュ」、「ボゴ」、「クロウハウザー」、「フィニック」、「レオドア・ライオンハート市長」、「ベルウェザー副市長」、人気キャラクターが横にずらりと並び、その姿は圧巻です。

街並みを描いた背景にも注目◎

© Disney

また、精巧なプリントで表現されているので、キャラクターの細部まで美しい☆

毛先まで忠実に再現されています。

© Disney

それから、遮熱機能で熱を通しにくく、夏は涼しく、冬はあたたかさをキープできます。

室温を逃がしやすい窓をカーテンでしっかり遮熱することで、冷暖房効果もアップし、通年通して快適に過ごせます。

さらに、ほどよく光を遮る2級遮光機能付きなのもうれしいポイント。

寝室にもぴったりです！

そして、形状記憶加工も施され、ドレープが裾まで広がらず綺麗にまとまります◎

フックは、カーテンレールを隠せる仕様になっています。

レールの上までカーテンがあるので、外光の漏れを軽減でき、見た目もよりすっきりとした印象に。

ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いもOK！

気軽に洗えるので、いつでも清潔な状態をキープできます。

映画の世界観そのままに迫力たっぷりな窓辺に。

窓辺が一気に賑やかになる、ディズニーデザイン「まるで映画館のような迫力。一枚仕立ての遮光・形状記憶カーテン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

