これでもう色選び迷わない！誰でも失敗しない垢抜けるアイメイク配色テク〜ブルベ編〜
失敗しないアイメイクの配色
アイメイクで失敗しないコツはアイシャドウ選び。ブルベさんは青みのあるひんやりしたカラーのアイシャドウを選ぶと失敗しにくいです！
ピンク・ローズ・ラベンダー・モーヴ・ボルドー・グレージュなど黄みの少ないカラーがオススメです◎
ラメはシルバーやホワイト、ピンク系のカラーのものを選ぶと肌馴染みがよく、透明感がアップします！
また、マスカラやアイライナーは
ブルベ夏の方：グレージュやソフトブラウン
ブルベ冬の方：ネイビーやブラック
のカラーを使うと目元が映えます♪
今回はグレージュ・ピンクブラウン・パープルの3つのアイシャドウを使ったアイメイクをご紹介します♡
ナチュラルグレージュメイク
今回使用したアイシャドウはこちらです。
KATEメロウブラウンアイズBR-8 スキニーアッシュブラウン
Aを上まぶた・下まぶた全体に塗る。
◆Bを，播匹辰疹紊暴鼎佑禿匹襦
Cを上まぶたの目尻と下まぶたの目のキワに塗る。
ぁDを上まぶたと涙袋の中心に塗る。
黄みのあるブラウンやベージュのアイシャドウが苦手なブルベさんにオススメなのが黄みが少ないグレージュのアイシャドウ。
陰影カラーが目元をナチュラルに大きく見せてくれるので、デイリーメイクやオフィスメイクにもぴったりです♡
愛嬌ピンクブラウンメイク
今回使用したアイシャドウはこちらです。
TOM FORD BEAUTYアイ カラー クォード030 インソレントローズ
Aを上まぶたと下まぶた全体に塗る。
◆Cを二重幅と涙袋に塗る。
Dを目尻から上まぶたの中心にかけてぼかしながら塗る。（目尻側が濃くなるように）
ぁBを上まぶたと涙袋の中心に塗る。
下まぶたにピンクやローズカラーをふんわり入れると涙袋がぷっくり見え、可愛く仕上がります！大人可愛い印象の目元になりたい時にオススメのメイクです♡
華やかパープルメイク
今回使用したアイシャドウはこちらです。
Chacottフェイスカラーパレット518 ホライゾンパープル
Cをアイホールと下まぶた全体に塗る。
◆Bを二重幅と下まぶたのキワに塗る。
Aを黒目の上〜目尻にかけてぼかしながら塗る。
ぁDを上まぶたと目頭〜涙袋の中心にかけて塗る。
パープルやボルドー系のアイシャドウを使うと大人っぽい華やかな印象の目元に仕上がります。いつもと少し雰囲気を変えたい時や大人っぽい印象になりたい時にオススメです♪
いかがだったでしょうか？今回はブルベさんが失敗しないアイメイクの配色とアイメイクを紹介いたしました。
ピンク・ローズ・ラベンダー・モーヴ・ボルドー・グレージュなど、ブルベさんに似合うカラーのアイシャドウを使うと失敗せず、透明感のある目元に仕上がります！アイシャドウの色や塗り方で悩んでいるブルベさんはこのままマネしてメイクしてみてください♪