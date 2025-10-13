Ãå¤»ÂØ¤¨¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ê¤ÉÁ´7¼ïÎà¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¥°¥Ã¥º
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢ÆüÍÑ»¨²ß¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡£
º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë½ç¼¡ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¥°¥Ã¥º
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯10·î¤è¤ê½ç¼¡
ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É
2025Ç¯10·î¤â¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
¤æ¤ë¤«¤ï¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß6¼ïÎà¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¡É¥¢¥¯¤Ì¤¤¡É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ë¤«¤ï¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¤Ò¤ç¤³¤Ô¤ç¤³¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡Vol.3
ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯10·î10Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó8¡ß6¡ß15cm
¼ïÎà¡§Á´3¼ï¡Ê¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¤ß¤ë¤¯¡¢¥«¥×¥Á¡¼¥Î¡Ë
¼ó¤ò·¹¤²¤¿¥Ý¡¼¥º¤¬°¦ÕÈËþÅÀ¤Ç¤½¤Ð¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¡Ö¥·¥Ê¥â¥ó¡×¡Ö¤ß¤ë¤¯¡×¡Ö¥«¥×¥Á¡¼¥Î¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡È¤Ò¤ç¤³¤Ô¤ç¤³¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡È¤Ò¤ç¤³¡É¤Ã¤È¤ª´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¤¤¤Ä¤â¸«¼é¤ê¡¢Ìþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ù
¤æ¤ë¤«¤ï¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡È¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¦¥¯¥í¥ß¡É¡¡PINK&BLACK¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È
ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯10·î17Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó8¡ß6¡ß10cm
¼ïÎà¡§Á´4¼ï¡Ê¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡Ê¤¿¤ì¼ª¡Ë¡¢¥¯¥í¥ß¡Ê¤¿¤ì¼ª¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡Ê¤¿¤Á¼ª¡Ë¡¢¥¯¥í¥ß¡Ê¤¿¤Á¼ª¡Ë¡Ë
2025Ç¯¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×50¼þÇ¯&¡Ö¥¯¥í¥ß¡×20¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤òµÇ°¤·¡¢¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¡È¤¿¤ì¼ª¡É¤È¡È¤¿¤Á¼ª¡É¤Î¤«¤ï¤¤¤¤2¼ïÎà¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ù
¤æ¤ë¤«¤ï¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡¥á¥í¥¯¥í¥Ï¡¼¥È
ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯10·î17Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó10¡ß5¡ß10cm
¼ïÎà¡§Á´4¼ï¡Ê¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡ÊÀÖ¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡¢¥¯¥í¥ß¡Ê¹õ¡Ë¡¢¥¯¥í¥ß¡Ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¡Ë¡Ë
¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£
¼þÇ¯¥í¥´¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¤æ¤ë¤«¤ï¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡L¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡È¥¯¥í¥ß¡É¡¡KUROMI MAGICAL BLACK AND RED Ver.
ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯10·î30Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó14¡ß11¡ß28cm
¼ïÎà¡§Á´2¼ï¡Ê¥Ð¥é¡¢¥ê¥Ü¥ó¡Ë
Ì´¤ß¤ë¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¡ÈKUROMI MAGICAL¡É¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£
¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ËÀÖ¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬±Ç¤¨¤ë¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¤æ¤ë¤«¤ï¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡È¥¯¥í¥ß¡É¡¡KUROMI MAGICAL¡¡É½¾ð¥«¥é¥Õ¥ëVer.
ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯10·î30Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó6¡ß4¡ß10cm
¼ïÎà¡§Á´5¼ï¡Ê¤¢¤Ã¤«¤ó¤Ù¡¼¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥Ï¡¼¥È¡Ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¡Ë¡¢¤¦¤ë¤¦¤ë¡Ê¥°¥ì¡¼¡Ë¡¢¤Æ¤ì¤Æ¤ì¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡¢¤ï¡¼¤ó¡ª¡Ê¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Ë
Ì´¤ß¤ë¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¡ÈKUROMI MAGICAL¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
É½¾ð¤âÆ¬¶Ò¤â¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ë¤«¤ï¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¡¼¥¸¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡È¥¯¥í¥ß¡É¡¡KUROMI MAGICAL
ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯10·î30Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó35¡ß21¡ß48cm
¼ïÎà¡§Á´1¼ï¡Ê¥¯¥í¥ß¡Ë
Ì´¤ß¤ë¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¡ÈKUROMI MAGICAL¡É¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂç¤¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ª
¼ª¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¥¢¥¯¤Ì¤¤¡¡For Amusement¡¡Vol.1
ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯10·î30Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó9¡ß3.5¡ß14cm
¼ïÎà¡§Á´3¼ï¡Ê¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¡Ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¡È¥¢¥¯¤Ì¤¤¡É¤¬¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡ª
Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤Î3¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÕÂ°¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é¤«¤ï¤¤¤¯¾þ¤ì¡¢½¸¤á¤Æ¤â³Ú¤·¤¤Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¥·¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤ä¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤¿¤Á¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¡É¥¢¥¯¤Ì¤¤¡É¤â¡ª
2025Ç¯10·î¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë½ç¼¡ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¥°¥Ã¥º¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
