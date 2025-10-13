◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１３日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）

午後１時５分のスタート時刻を前に、気温は２６度を突破して「夏日」（気温２５度以上）に。レース中には、さらに上昇する可能性が高く、各校はライバルとの勝負いに加え「暑さ」という共通の「強敵」とも戦う必要がある。

例年、スポーツの日（１０月第２月曜日）に開催される出雲駅伝は午後１時５分にスタートし、優勝チームが午後３時１０分過ぎ、最下位のチームが同３０分頃にゴールする。最も暑い時間帯にレースが行われている。近年の猛暑を懸念し、多数の監督が選手の安全確保のため、午前中の開催を要望し、スタート時間の変更案が浮上している。

今後、協議を重ね、生中継するフジテレビなどの了承が得られれば、近い将来にスタート時間を現在の午後１時５分から午前８時〜１０時に変更することになりそうだ。

出雲駅伝は６区間４５・１キロ。２時間少々で勝負が決するスピード駅伝。昨季覇者の国学院大、昨季の３大駅伝すべて２位と安定した強さを持つ駒大、箱根駅伝王者の青学大、スピードランナーがそろう中大、伝統校の早大、駅伝巧者の創価大と帝京大が激しい優勝争いを繰り広げることになりそうだ。アイビーリーグ選抜も優勝争いに加わる可能性がある。